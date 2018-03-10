۱۰۲سالن سینما به ظرفیت موجود کشور افزوده‌ شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری خلیلی عصر شنبه در حاشیه افتتاح طرح سینمایی در دامغان و در جمع خبرنگاران، ضمن اشاره به افزایش ۱۰۲ سالن سینما به ظرفیت موجود کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، تأکید کرد: باوجوداین افزایش همچنین ۶۲ شهرستان ما فاقد سینما هستند که در این راستا حمایت از بخش خصوصی و همچنین تجهیز سالن‌ها در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.

وی افزود: متوسط کمکی که دولت برای هر سالن سینما می‌کند، ۷۰ میلیون تومان است که سعی می‌شود با جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی شاهد راه‌اندازی سالن‌های بیشتری در سطح کشور باشیم.

معاون سینمایی وزارت ارشاد بابیان اینکه واگذاری سینما به مردم فرصت فیلم دیدن را برای آحاد جامعه فراهم می‌کند، تأکید داشت: حمایت از بخش خصوصی و همچنین افزایش کیفی و کمی سالن‌های سینما در سال آتی نیز در زمره سیاست‌های وزارت ارشاد خواهد بود.

حیدری خلیلی بابیان اینکه ۱۰ پرده سینما در استان سمنان وجود دارد که هفت مورد آن‌ها در سال جاری ساخته‌شده است، افزود: دو مجتمع فرهنگی و سینمایی نیز در شاهرود و میامی در دست ساخت قرار دارد.

وی بیان کرد: افتتاح خانه مستند استان سمنان از دیگر برنامه های وزارت ارشاد است.