کاهش  ۳.۲ درصدی مصرف آب در کشور در مقایسه با مدت مشابه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای کشور، بررسی آمار مقایسه‌ای حجم مصرف آب در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ از کاهش حدود ۳.۲ درصدی مصرف آب در کشور حکایت دارد؛ کاهشی که همراهی مردم و توجه مشترکان به ضرورت مدیریت مصرف آب از عوامل مهم تحقق آن به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، مسعود علویان صدر معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان این مطلب گفت: بر اساس آمارهای ثبت‌شده، مجموع حجم مصرف آب از حدود ۶ میلیارد و ۲۲۳ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶ میلیارد و ۲۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۴ رسیده است که بیانگر کاهش حدود ۱۹۹ میلیون مترمکعبی مصرف آب، معادل ۳.۲ درصد در مقایسه با سال قبل است.

علویان صدر ادامه داد: در این میان، تهران با کاهش حدود ۱۳۴ میلیون مترمکعبی معادل بیش از ۱۱ درصد، بیش‌ترین میزان کاهش حجم مصرف را به خود اختصاص داده است. هم‌چنین مصرف آب در استان آذربایجان شرقی با کاهش حدود ۱.۳ درصدی، روند نزولی داشته است.

او افزود: در میان شهرهای دیگر نیز، شیراز با ثبت کاهش حدود ۶ میلیون مترمکعبی، معادل ۴ درصد، در حجم مصرف آب، عملکرد کاهشی داشته است.

به گفته علویان صدر کاهش نزدیک به ۲۰۰ میلیون مترمکعبی مصرف آب در کشور، در شرایطی محقق شده است که مدیریت منابع آب و ضرورت سازگاری با محدودیت‌های اقلیمی، بیش از گذشته اهمیت یافته است و این روند نشان می‌دهد همراهی مردم، اصلاح الگوی مصرف و مشارکت مشترکان در استفاده مسئولانه از منابع آبی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار بر تأسیسات و منابع تأمین آب داشته باشد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اضافه کرد: تداوم این روند، مستلزم تقویت فرهنگ مصرف بهینه، مشارکت عمومی و استمرار برنامه‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در کنار اقدامات فنی و مدیریتی صنعت آب و فاضلاب کشور است.