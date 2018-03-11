انتقاد از سفرهای خارجی وزرا با هواپیمای اختصاصی

به گزارش خبرنگار مهر،در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران اظهار داشت: در سلف مجلس غذاهایی که سلف می‌شود غذاهای متنوعی است که باید تجدیدنظر در این باره صورت گیرد.

وی افزود: جدیداً سفر نمایندگان به خارج از کشور بسیار زیاد شده است و روزی نیست که ما شاهد سفر نمایندگان به خارج از کشور نباشیم. وقتی علت را از این دوستان جویا می‌شویم می‌گویند این ها برای کسب تجربه است و ما باید بگوییم که مردم با توجه به اینکه ما در گذشته تجربه داشته‌ایم به ما رأی داده‌اند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: دیده می‌شود که در این بین وزرا هم با هواپیمای اختصاصی به سفر می‌روند که اگر این روال ادامه پیدا کند ما به دنبال تحقیق و تفحص از این بخش برمی‌آییم.

فتحی با اشاره به احضار شهردار تهران عنوان کرد: اگر واقعاً بر اثر حرکات چند دختر نابالغ فساد و فحشایی صورت گرفته است همین اظهارها و تعقیب دختران نابالغ و پخش کردن خبرش هم باعث ترویج فساد می‌شود. با این تعقیب و احضارهای چند دختر نابالغ باید تبرئه استاد صوت و لحن را هم دید. در این رابطه باید بگوییم شأن دستگاه قضا عجل است و باید هر چه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی شود.

بر اساس این گزارش، اکبر رنجبرزاده عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر فتحی عنوان کرد که موضع احضار دختران ذکر شده را دادستان تهران تکذیب شده و گویا چنین موضوعی وجود نداشته است.