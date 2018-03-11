سبک زندگی هنوز به گفتمان غالب و مسلط تبدیل نشده است

غلامعلی حدادعادل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع سبک زندگی و ضرورت های آن برای جامعه ایرانی گفت: احساس می شود که این قدر که این موضوع مهم است بحث و صحبت درباره آن نمی شود و تبدیل به یک گفتمان غالب و مسلط نشده است.

وی افزود: این اصطلاح نخستین‌بار به صورت رسمی در سال ۹۱ از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد و پس از آن به عنوان موضوعی مهم و حیاتی برای کشور و فرهنگ مورد توجه قرار گرفت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه سبک زندگی، وجه تمایز مردم یک مذهب یا کشور مشخص با دیگران است گفت: این موضوع آن قدر اهمیت دارد که می توان گفت سبک زندگی مستقل، بارزترین نشانه در استقلال هر کشور است و ما با سبک زندگی مشخص خودمان که اسلامی و ایرانی است می توانیم از دیگر کشورها متمایز شویم.

حدادعادل با اشاره به جشنواره ها و همایش هایی که در این باره برگزار می شود بویژه نخستین جشنواره کتاب سال سبک زندگی گفت: اهمیت این برنامه ها از این جهت است که نشان می دهد دوستانی دغدغه سبک زندگی اسلامی را دارند و این موضوع فراموش نکردند. چنین مراسمی اهمیت سبک زندگی اسلامی-ایرانی و ضرورت پرداخت علمی تر و جدی تر به آن را یادآوری می کند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خاتمه با انتقاد از این موضوع که بسیاری از رفتارهای ما اصلا با سبک زندگی اسلامی ایرانی مطابقت ندارد گفت: قرآن، روایات و حتی فرهیختگان ایرانی موارد بسیاری را که برگرفته از دین ماست مطرح کرده اند که حرکت در مسیر آن می تواند سبک زندگی ایده آلی را برای ما رقم بزند. متاسفانه بسیاری از ما به سنت های اجتماعی، دینی و آیینی خودمان بی اعتنا هستیم و همین مسئله باعث بروز مشکل برای ما شده است.

حداد عادل با اشاره به به آئین اختتامیه نخستین جشنواره کتاب سال سبک زندگی که به همت دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد، برپایی این جشنواره ها را برای مسلط شدن بحث سبک زندگی لازم و ضروری خواند.