به گزارش خبرگزاری مهر مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: مدیریت پسماند شهر اصفهان از سالها پیش در کشور پیشرو و پیشتاز بوده و این به خاطر فرهنگ بالای مردم اصفهان و دقتی است که بر روی موضوع پسماند دارند.

امیر حسین کمیلی با بیان این که ۱۰ درصد پسماند شهر اصفهان از مبدأ تفکیک می شود که این میزان در کشور بی سابقه است، افزود: حدود هزار تن پسماند تر در کارخانه کود آلی تحویل گرفته می شود؛ سپس در خطوط پردازش، اقلام قابل بازیافت جداسازی شده و بخش آلی آن به کود آلی تبدیل می شود.

وی با بیان این که از ۶۰۰ تن مواد آلی که هر روز در زباله‌های اصفهان وجود دارد، می‌توان تا ۹ مگاوات برق تولید کرد، اضافه کرد: این میزان، معادل برق تولیدی حاصل از دستگاه های زباله‌سوز است با این تفاوت که آلودگی‌ دستگاه‌های زباله سوز را نداشته، نیاز به آب ندارد و علاوه بر آن موادی که بعد از تجزیه در این مخازن باقی می‌ماند، به عنوان کود قابل استفاده خواهد بود.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه اصفهان ۱۴۰۰ شهر بدون دفن پسماند در نظر گرفته شده، ادامه داد: امسال سازمان شهرداری ها، مجلس و سازمان محیط زیست کشور به موضوع پسماند توجه ویژه ای داشته و مجلس معافیت مالی عملکرد سرمایه گذاران در زمینه پسماند را در نظر گرفته تا از بخش خصوصی حمایت کند.

وی با اشاره به این که فرآیند تولید کود کمپوستی در حال حاضر هوازی است و قرار است به صورت بی هوازی انجام شود، بیان داشت: در این صورت زمان مورد نیاز برای تهیه کود کمپوست از چند ماه به یک ماه کاهش می یابد.

وی ادامه داد: در بخش غیر آلی پسماندها (موادی که فاسد شدنی نیستند)، اصطلاحی تحت عنوان RDF در جهان وجود دارد که به معنی سوخت مشتق شده از پسماند است. بدین معنا که می‌توان از این مواد، سوختی تولید کرد که در بعضی کارخانجات از جمله صنایع سیمان جایگزین مصرف گاز طبیعی باشد. در واقع با روش هضم بی‌هوازی، بخش آلی پسماندها و با روش تولید سوخت مشتق شده از پسماند، بخش غیرآلی پسماندها مدیریت می‌شود.