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۲۱ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۳۹

نمایشگاه عکس برگزیدگان «فرشته» در شهرهای ایران

نمایشگاه عکس برگزیدگان «فرشته» در شهرهای ایران

نمایشگاهی از مجموعه آثارِ برگزیدگان بخش عکس چهارمین دوره از جایزه «فرشته» تابستان سال آتی در شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تابستان سال ۹۷ گالری مجموعه فرهنگی ـ هنری فرشته میزبان آثار برگزیدگان بخش چهارمین دوره جایزه «فرشته» خواهد بود و این آثار در شهرهای دیگری جز پایتخت نیز برای علاقه مندان به نمایش گذاشته خواهد شد.

۳۰ نفر برگزیده بخش عکس چهارمین دوره از این رقابت ها که اسامی آنها خرداد ماه سال آتی اعلام خواهد شد، تابستان پیش رو در نمایشگاه عکسی در گالری «فرشته» به مدت یک هفته، آثار خود را برای علاقه مندان به نمایش خواهند گذاشت،

همچنین این نمایشگاه به شکل دوره ای در چند شهر دیگر از جمله کرمانشاه (نگارخانه آفرینش)، رشت (گالری الهی)، اصفهان (گالری بیان)، شیراز (گالری نارنج)، کرمان (گالری هومر) و شهرهای دیگر نیز برگزار می شود.

کد مطلب 4249468

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