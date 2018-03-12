ناصر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار برگشت پرسپولیس و الوصل امارات در هفته چهارم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا گفت: پرسپولیس نباید مقابل تیم های این‌چنینی سر خم کند و به حداقل امتیاز فکر کند. به هر حال بزرگی نام پرسپولیس می تواند کمک زیادی به موفقیت آنها در آسیا کند.

مربی اسبق تیم ملی و پرسپولیس در خصوص احتمال تفاوت در سبک بازی الوصل نسبت به دیدار رفت اظهار داشت: حتما آنها برای جبران شکست دو بر صفرشان در آزادی به میدان می آیند. با این حال فکر می کنم اگر پرسپولیس بتواند در میانه میدان خودش را قوی نشان دهد و مالکیت توپ هم در اختیارش قرار بگیرد، می تواند بازی را با پیروزی پشت سر بگذارد.

ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: پرسپولیس در لیگ برتر قهرمان شده است و بهتر است برانکو ایوانکوویچ از بازیکنان جوان تیمش بیشتر استفاده کند تا آنها هم شرایط بازی پیدا کنند و بتوانند در فصل آینده که پرسپولیس از نقل و انتقالات محروم است، عصای دست کادرفنی شوند.