  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۱۹

بازیکنان جوان باید در لیگ بازی می‌کنند؛

ابراهیمی: پرسپولیس کنترل توپ کند باز هم الوصل را می‌برد

ابراهیمی: پرسپولیس کنترل توپ کند باز هم الوصل را می‌برد

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: اگر پرسپولیس در میانه میدان قوی ظاهر شود باز هم می‌تواند الوصل را شکست دهد.

ناصر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار برگشت پرسپولیس و الوصل امارات در هفته چهارم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا گفت: پرسپولیس نباید مقابل تیم های این‌چنینی سر خم کند و به حداقل امتیاز فکر کند. به هر حال بزرگی نام پرسپولیس می تواند کمک زیادی به موفقیت آنها در آسیا کند.

مربی اسبق تیم ملی و پرسپولیس در خصوص احتمال تفاوت در سبک بازی الوصل نسبت به دیدار رفت اظهار داشت: حتما آنها برای جبران شکست دو بر صفرشان در آزادی به میدان می آیند. با این حال فکر می کنم اگر پرسپولیس بتواند در میانه میدان خودش را قوی نشان دهد و مالکیت توپ هم در اختیارش قرار بگیرد، می تواند بازی را با پیروزی پشت سر بگذارد.

ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: پرسپولیس در لیگ برتر قهرمان شده است و بهتر است برانکو ایوانکوویچ از بازیکنان جوان تیمش بیشتر استفاده کند تا آنها هم شرایط بازی پیدا کنند و بتوانند در فصل آینده که پرسپولیس از نقل و انتقالات محروم است، عصای دست کادرفنی شوند.

کد مطلب 4249493
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها