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۲۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۳۸

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان:

نخستین مرکز مردمی اطفای حریق جنگل‌های کشور در مهدی‌شهر افتتاح شد

نخستین مرکز مردمی اطفای حریق جنگل‌های کشور در مهدی‌شهر افتتاح شد

مهدیشهر - مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان بابیان اینکه نخستین مرکز مردمی اطفای حریق جنگل‌های کشور در مهدی‌شهر افتتاح شد، گفت: این مرکز باهمت تشکل‌های مردمی به بهره‌برداری رسید.

علینقی حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه نخستین مرکز اطفای حریق جنگل‌های کشور در روستای رودبارک منطقه چاشم خطیر کوه مهدی‌شهر افتتاح شد، تأکید کرد: فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور مهمان مراسم افتتاح نخستین مرکز اطفای حریق مردم‌نهاد کشور در حوزه منابع طبیعی بود که صبح دوشنبه در منطقه پرور مهدی‌شهر برگزار شد.

وی افزود: این مرکز با حمایت‌های مردمی برای نخستین بار در کشور با نیات خیر مردم و دوستداران محیط‌زیست و منابع طبیعی استان سمنان راه‌اندازی شد و می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر استان‌های کشور باشد.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان گفت:  این مرکز اطفای حریق در راستای ارتقای مشارکت‌های مردمی در مقوله حفاظت از منابع طبیعی است که همواره یکی از اولویت‌های این اداره کل در سطح استان سمنان بوده است.

حیدریان تأکید کرد: به‌واسطه وسعت سرزمینی و همچنین کمبود نیروی انسانی که البته مختص به منابع طبیعی نیز نیست، ناگزیر به بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی در حفظ و حراست از منابع طبیعی در برابر مخاطرات هستیم.

وی افزود: آموزش و فرهنگ‌سازی یکی از راه‌های مهم در کاهش مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی در سطح منابع طبیعی استان سمنان محسوب می‌شود.

کد مطلب 4249613

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