آمریکا و اسرائیل نگران افزایش قدرت حزب الله هستند / ریشه اصلی مشکلات لبنان دخالتهای غرب است

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها لبنان شاهد برگزاری اعتصابات مردمی است که خواهان تشکیل دولت وحدت ملی یعنی دولتی مستقل از دخالت های غربی هستند.

دکتر "رشدی یوسف" درباره این مسئله که ریشه اصلی اختلافات داخلی درلبنان به چه برمی گردد؟، گفت : دخالت های غرب و شرق در لبنان ریشه اصلی مشکلات موجود درلبنان است، چراکه دستان طرف های بین المللی و منطقه ای بیش از حد لازم درامور داخلی لبنان دراز است و علت این درگیری های سیاسی هم که در لبنان به وقوع می پیوندد؛ این است که گروه های داخلی با هدف تقویت خود در خارج با قدرت های خارجی ارتباط برقرارمی کند.

این تحلیلگر مصری همچنین با اشاره به حضور نظامی اسرائیل درمناطق مرزی تصریح کرد : همین حضور خود به عامل فشاری علیه لبنان تبدیل می شود که این خود علاقه مندی دائمی غرب را برای به وجود نیامدن اجماع ملی لبنانی دنبال دارد. چراکه اگر این اجماع حاصل آید؛ تهدیدی مستمر برای موجودیت رژیم صهیونیستی به شمار می آید.

دکتر "رشدی یوسف" که نویسنده مجله "آخر الساعه" مصرنیز است؛ درباره ادعای گروه های مخالف با تشکیل دولت وحدت ملی مبنی براینکه خواهان وحدت ملی در این کشورهستند ، تصریح کرد : آیا ما انتظار داریم که عاملان فتنه انگیزی اهداف ونیات خود را ابراز کنند؟ بله، حتی اگرهمگان به این باور برسند که آنان موافق با ایجاد وحدت ملی درلبنان هستند؛ آن هم درحالی که برای خود گروه ها و نیروهای ویژه ای تشکیل دادند، اما تقیه کردن درسیاست روش معروفی است.

این دیپلمات مصری همچنین با اشاره به تلاش فتنه انگیزان برای ایجاد جنگ درلبنان خاطرنشان کرد : جنگ به معنی کمک به بیگانگان است و فروپاشی قدرت دولت، در حقیقت در را به سوی شکوفایی و پیشرفت مزدوران از سیاستمداران گرفته تا توزیع کنندگان مواد مخدر و پول شویان ، باز می کند.

رشدی یوسف تحلیلگرمصری

این نویسنده عرب زبان مصری درباره تشکیل دادگاه بین المللی برای بررسی ترور "رفیق حریری" نخست وزیراسبق لبنان به خبرنگار مهر گفت : در شرایط عادی قبول دادگاه بین المللی برای تحقیق درمورد جنایت های داخل کشور، به تمامیت ارضی کشور خدشه دار می کند، اما با توجه به ابهاماتی که در این جنایت وجود دارد و همچنین جایگاه سیاسی "رفیق حریری" و با توجه به این تشنج های بین طیف های سیاسی لبنان و همچنین احتمال دست داشتن گرو های خارجی که دست هرگونه دادگاه لبنانی را می بندد؛ به طوری که این دادگاه نمی تواند درمورد این ترور تحقیق کند و یاحتی مجازاتی را علیه هر طرفی خارجی امضا کند، و با فرض اینکه دادگاه بین المللی در وظیفه خود با شفافیت بیشتر عمل می کند؛ به نظر من تشکیل دادگاه بین المللی برای بررسی ترور "حریری" گزینه ای حتمی است تا از طریق آن عاملان قتل وی پیدا شوند و به عملیات ترورکه این روزها با هدف ضربه زدن به توازن لبنان انجام می شود، پایان دهد.

"رشدی یوسف" همچنین با اشاره به ترور "پیر جمیل" وزیر صنایع بیروت خاطرنشان کرد: ترور"جمیل" تنها دسیسه علیه لبنان نیست. این وزیرکه پسر رئیس جمهوری اسبق لبنان بود و درعین حال به یکی از احزاب سیاسی لبنان نیز گرایش داشت، بعد از نخست وزیر اسبق لبنان در جایگاه بالایی قرارداشت.

وی درادامه توضیح داد: پیش از این نیز لبنان شاهد ترور "سمیر قصیر" روزنامه نگار و"مروان حماده" از نمایندگان پارلمانی نیز بود که هیچ یک از ترورها با دلایل شخصی صورت نگرفت، بلکه در ورای همه این جنایت ها اهداف کاملا سیاسی نهفته است که آرامش و ثبات لبنان را هدف قرار می دهد و همچنین اعصاب خورد لبنانی ها را به درگیری و برخورد می کشاند.

وی افزود : این ترورها که با هدف گشایش درها به سوی گروه های خارجی برای دست اندازی در لبنان انجام می شود؛ درپی آن زمینه را برای بروز درگیری بین لبنانی ها و مجبور کردن آن ها به تغییر اولویت هایشان فراهم می کند.

این نویسنده مصری درپاسخ به این سئوال مهر که نظرشما درباره اعلام حمایت اسرائیل و آمریکا از دولت "فواد سنیوره" نخست وزیر کنونی لبنان و اظهار نگرانی آنان از سرنگونی کابینه وی چیست؟ گفت : بله آمریکا و اسرائیل از اوضاع کنونی لبنان نگرانند و این دو در مقابل سرنگونی دولت لبنان می ایستن،د اما نه به این علت که علاقه مند به "سنیوره" و کابینه آن هستند ،بلکه به این علت که فروپاشی کابینه "سنیوره" به این شکل سبب بالارفتن جایگاه دو جنبش حزب الله و امل لبنان می شود.

وی افزود : اگر دولت "سنیوره" سقوط کند؛ به این معنی است که حزب الله علاوه براینکه قدرت مقابله با اسرائیل و تهدید آن را دارد، حتی توانایی تغییر دیگر دولت های لبنانی را نیز خواهند داشت و اسرائیل بروز این مسائل را احتمال می دهد.

"رشدی یوسف" با اشاره به تلاش ها برای ایجاد درگیری بین شیعیان و اهل تسنن درلبنان خاطرنشان کرد: هیچ دلیل واقعی و حقیقی برای نزاع بین شیعیان و اهل تسنن وجود ندارد. هرگونه درگیری مذهبی بین آنها برخاسته از فتنه دشمنان وحدت ملی است که این درگیری ها با سلاح هایی که نه متعلق به اهل تسنن و شیعیان است، می چرخد و این درگیری ها فقط با هدف از بین بردن وحدت ملی لبنان با ایجاد درگیری های داخلی که وحدت و اراده لبنانی ها را تضعیف می کند، به وجود می آید.

این تحلیلگر مصری در پاسخ به این سئوال مهر که آیا تشکیل دولت وحدت ملی تنها راه حل مشکلات موجود در لبنان است، اینگونه اظهارنظر داشت که به هرگونه نفوذ خارجی فقط با اراده ملی می توان پایان داد و در نتیجه دولت ملی است که برنامه های ملی را براساس منافع خود در استقلال و پیشرفت مشخص می کند و این دو مسئله دائما با نفوذ خارجی در تناقض است. بنابراین استقلال لبنان به وجود نمی آید مگر اینکه از دخالت در امور داخلی این کشورجلوگیری شود.

"رشدی یوسف" درپایان این مصاحبه به راه حل مشکلات لبنان اشاره کرد و گفت : "به نظر من تشکیل نظام سیاسی که از پایه و اساس لائیک باشد، راه حل بحران لبنان است. چراکه این نظامی سیاسی نماینده شهروندان لبنانی با هر گرایش مذهبی می شود. به این ترتیب اولویت این نظام سیاسی برنامه ریزی ملی است که مانع دخالت بیگانگان درامور کشور می شود."