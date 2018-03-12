دسترسی آزاد به اطلاعات حق شهروندی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی ظهر دوشنبه در شورای اطلاع رسانی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: مردم جامعه ما حق دارند از کارهایی که حاکمیت برای آنان انجام می‌دهد اطلاع داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان‌جنوبی با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بیان کرد: مردم باید بدانند که همه خدمتگزاران آنان در راستای بهبود وضعیت جامعه تلاش می‌کنند.

اسماعیلی ادامه داد: البته عقلانی و پذیرفتنی است که برخی از موضوعات امنیتی نمی‌تواند شامل دسترسی آزاد به اطلاعات باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان‌جنوبی افزود: شورای اطلاع‌رسانی خراسان‌جنوبی باید با هدف افزایش نظارت مردمی بر عملکرد دستگاه‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری در انجام فعالیت‌ها فعال شود.

اسماعیلی با اشاره به ضرورت حذف برخی از تشریفات در انجام همایش‌ها و سمینارها گفت: اگر می‌خواهیم شاهد شکوفایی در استان باشیم باید امید را در خراسان‌جنوبی زنده نگه داریم که این مهم با همکاری رسانه‌ها محقق می‌شود.

وی اظهار کرد: نکته‌ای که در زمینه آماردهی برخی از ادارات باید اشاره کرد این است که ما در فضای اداری معنی برخی از آمارها را متوجه می‌شویم ولی اگر قرار است در رسانه و مطبوعات منتشر شود باید به زبانی ساده‌تر و قابل فهم برای عموم بیان شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان‌جنوبی با اشاره به استفاده از فضای مجازی برای اطلاع رسانی یادآور شد: در استانداری ما از نقد منصفانه حمایت می‌کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: تلاش ما باید بر کم کردن دغدغه‌های مردم باشد و اطلاع‌رسانی شفاف و بیان خدمات امید را در آنان زنده نگه داریم.

هادی آرین اظهار کرد: برخی اخبار در حوزه اداری قابل فهم است ولی در مطبوعات باید به صورت رساتر و قابل درک برای همه نشر یافته شود.

وی بیان کرد: به عنوان مثال گاهی واژه‌هایی چون اعتبار، تخصیص و نقدینگی معانی خاصی دارند که بدون توجه به آن در اخبار استفاده می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی یادآور شد: گاه در یک حوزه خاص مثلا فرهنگی تداخل برنامه‌ها را شاهد هستیم و وقتی به برنامه‌های کل استان می رسیم این تداخل بیشتر مشاهده می‌شود.