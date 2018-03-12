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۲۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۲۱

پرورش ورزشکاران قهرمان اولویت هیات پزشکی ورزشی فارس است

پرورش ورزشکاران قهرمان اولویت هیات پزشکی ورزشی فارس است

شیراز _ رئیس هیات پزشکی ورزشی فارس پرورش ورزشکاران قهرمان را مهمترین اولویت هیات پزشکی ورزشی استان فارس دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی هیئت پزشکی ورزشی استان فارس، کاوه باشتی در بازدید از پایگاه قهرمانی و استعدادیابی شیراز، گفت: نخستین دغدغه‌ی پزشکی ورزشی در تمام دنیا آنست که نگذارد ورزشکاران، مخصوصا قهرمانان و افتخارآفرینان دچار آسیب شوند .

وی با اشاره به اینکه جمعیت کثیری از مخاطبین پزشکی ورزشی ورزشکاران حرفه ای هستند، افزود:این نکته مهم است که در تمام زمینه ها از جمله آموزش و استعدادیابی به صورت تیمی کار را دنبال کنیم تا با مشارکت و ارائه بهترین خدمات کارآمد شاهد یک عملکرد مثبت در روند توسعه ورزش باشیم .

رئیس هیئت پزشکی ورزشی فارس با اشاره به جایگاه مهم استعدادیابی در جامعه ورزش، گفت: پایگاه استعدادیابی یک مرکز مهم برای حضور و رشد ورزشکارانی است که از کودکی و نوجوانی به فعالیت‌های ورزشی روی می‌آورند؛ این مرکز می‌تواند نقشه‌ی راه زندگی ورزشی این افراد را تعیین و ترسیم کند.

باشتی حفظ سلامت ورزشکاران را امری بسیار مهم ارزیابی و تاکید کرد که پایگاه قهرمانی می‌تواند در بازتوانی ورزشکاران آسیب دیده و بازگشت آنان به عرصه‌های ورزشی بسیار تاثیرگذار بوده و همراه هیئت پزشکی ورزشی باشد.

وی با بیان اینکه در راه حفظ سلامت جامعه ورزش، ورزشکاران حرفه ای و قهرمانان از هر کوششی دریغ نخواهد کرد، گفت: در تمام حوزه ها از بهترین های بخش سلامت و پزشکی و اساتید مطرح و مجرب کشور استفاده خواهیم کرد تا جامعه ورزش بدون هیچ دغدغه ای فقط به فکر انجام فعالیت های ورزشی و کسب قله های ترقی باشد .

رئیس هیئت پزشکی ورزشی فارس یکی از برنامه‌های مهم این هیئت را نظارت دقیق بر درمان ورزشکاران و قهرمانان آسیب دیده دانست و با بیان اینکه هر ورزشکار سرمایه‌ای برای جامعه‌است، اهمیت پیشگیری از بروز آسیب‌های ورزشی و درمان مناسب و تخصصی ورزشکاران آسیب‌دیده را مورد تاکید قرار داد. 

کد مطلب 4250128

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