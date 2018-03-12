پرورش ورزشکاران قهرمان اولویت هیات پزشکی ورزشی فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی هیئت پزشکی ورزشی استان فارس، کاوه باشتی در بازدید از پایگاه قهرمانی و استعدادیابی شیراز، گفت: نخستین دغدغهی پزشکی ورزشی در تمام دنیا آنست که نگذارد ورزشکاران، مخصوصا قهرمانان و افتخارآفرینان دچار آسیب شوند .
وی با اشاره به اینکه جمعیت کثیری از مخاطبین پزشکی ورزشی ورزشکاران حرفه ای هستند، افزود:این نکته مهم است که در تمام زمینه ها از جمله آموزش و استعدادیابی به صورت تیمی کار را دنبال کنیم تا با مشارکت و ارائه بهترین خدمات کارآمد شاهد یک عملکرد مثبت در روند توسعه ورزش باشیم .
رئیس هیئت پزشکی ورزشی فارس با اشاره به جایگاه مهم استعدادیابی در جامعه ورزش، گفت: پایگاه استعدادیابی یک مرکز مهم برای حضور و رشد ورزشکارانی است که از کودکی و نوجوانی به فعالیتهای ورزشی روی میآورند؛ این مرکز میتواند نقشهی راه زندگی ورزشی این افراد را تعیین و ترسیم کند.
باشتی حفظ سلامت ورزشکاران را امری بسیار مهم ارزیابی و تاکید کرد که پایگاه قهرمانی میتواند در بازتوانی ورزشکاران آسیب دیده و بازگشت آنان به عرصههای ورزشی بسیار تاثیرگذار بوده و همراه هیئت پزشکی ورزشی باشد.
وی با بیان اینکه در راه حفظ سلامت جامعه ورزش، ورزشکاران حرفه ای و قهرمانان از هر کوششی دریغ نخواهد کرد، گفت: در تمام حوزه ها از بهترین های بخش سلامت و پزشکی و اساتید مطرح و مجرب کشور استفاده خواهیم کرد تا جامعه ورزش بدون هیچ دغدغه ای فقط به فکر انجام فعالیت های ورزشی و کسب قله های ترقی باشد .
رئیس هیئت پزشکی ورزشی فارس یکی از برنامههای مهم این هیئت را نظارت دقیق بر درمان ورزشکاران و قهرمانان آسیب دیده دانست و با بیان اینکه هر ورزشکار سرمایهای برای جامعهاست، اهمیت پیشگیری از بروز آسیبهای ورزشی و درمان مناسب و تخصصی ورزشکاران آسیبدیده را مورد تاکید قرار داد.
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