کشف ۳۴ کیلوگرم ماده مخدر «گل» در قهاوند

سرهنگ پژمان قویمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی کسب خبر مبنی بر فعالیت فردی در زمینه خرید و فروش مواد مخدر از نوع گل، در روستاهای تابعه بخش قهاوند، موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه انتظامی قهاوند قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام شگردهای خاص پلیسی و تحقیقات گسترده توانستند متهم را شناسایی کنند.

سرهنگ پژمان قویمی ادامه داد: پس از هماهنگی های لازم، متهم دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش مقدار ۳۴ کیلو گرم ماده مخدر گل کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: طی بازجویی های صورت گرفته متهم به جرم خود اعتراف و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.