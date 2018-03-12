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۲۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۳۱

فرمانده انتظامی همدان عنوان کرد:

کشف ۳۴ کیلوگرم ماده مخدر «گل» در قهاوند

کشف ۳۴ کیلوگرم ماده مخدر «گل» در قهاوند

همدان - فرمانده انتظامی شهرستان همدان از کشف ۳۴ کیلو گرم ماده مخدر گل در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پژمان قویمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی کسب خبر مبنی بر فعالیت فردی در زمینه خرید و فروش مواد مخدر از نوع گل، در روستاهای تابعه بخش قهاوند، موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه انتظامی قهاوند قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام شگردهای خاص پلیسی و تحقیقات گسترده توانستند متهم را شناسایی کنند.

سرهنگ پژمان قویمی ادامه داد: پس از هماهنگی های لازم، متهم دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش مقدار ۳۴ کیلو گرم ماده مخدر گل کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: طی بازجویی های صورت گرفته متهم به جرم خود اعتراف و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 4250198

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