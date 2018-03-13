به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در پیامی درگذشت عالم ربانی آیت‌الله شاه‌آبادی عضو مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت آیت‌الله جنتی به این شرح است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

ضایعه مؤلمه درگذشت آیت‌الله نصرالله شاه‌آبادی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از مدرسین حوزه‌های علمیه موجب تأثر و تألم شد.

اینجانب این مصیبت را به بیت مکرم شاه‌آبادی تسلیت میگویم و از خداوند بزرگ برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

احمد جنتی

رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان»