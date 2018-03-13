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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۳۰

در پیامی؛

رئیس مجلس خبرگان رهبری درگذشت «آیت الله شاه‌آبادی» را تسلیت گفت

رئیس مجلس خبرگان رهبری درگذشت «آیت الله شاه‌آبادی» را تسلیت گفت

آیت‌الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در پیامی درگذشت عالم ربانی آیت‌الله شاه‌آبادی عضو مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در پیامی درگذشت عالم ربانی آیت‌الله شاه‌آبادی عضو مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت آیت‌الله جنتی به این شرح است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

ضایعه مؤلمه درگذشت  آیت‌الله نصرالله شاه‌آبادی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از مدرسین حوزه‌های علمیه موجب تأثر و تألم شد.

اینجانب این مصیبت را به بیت مکرم شاه‌آبادی تسلیت میگویم و از خداوند بزرگ برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

احمد جنتی

رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان»

کد مطلب 4250443

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