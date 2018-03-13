به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی براری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران از پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران بازدید کرد.

در جریان این بازدید، حسن حدادپور رئیس پژوهشگاه فضایی ایران اظهار داشت: کشور در حوزه علم و فناوری فضایی نیازمند کار بسیجی و جهادی است تا اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ محقق شود و ایران به رتبه اول در منطقه در این عرصه دست یابد.

وی در مورد پروژه‌های در دست اجرای این پژوهشگاه گفت: پژوهشگاه فضایی ایران پروژه‌هایی چون ماهواره سنجشی سها که اولین ماهواره عملیاتی کشور است و ماهواره ناهید ۲ که یک گام در توسعه ماهواره‌های مخابراتی است و برخی پروژه‌های دیگر را در دست اجرا دارد که متخصصان آن تلاش می‌کنند تا در سال آتی، این پروژه‌ها به انجام برسند و پژوهشگاه دستاوردهای ارزنده‌ای را تقدیم کشور کند.

در این بازدید مرتضی براری نیز با بیان اینکه پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی، توان خود را در برخی حوزه‌های هوا فضایی به‌خوبی به اثبات رسانده که از آن‌جمله سامانه بلوک انتقال مداری، بالن مخابراتی و استراتسفری است و باید از این توانایی‌ها، حداکثر استفاده در کشور به‌عمل آید، افزود: پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی دارای آزمایشگاه‌ها و زیرساخت‌های مجهزی است و می‌تواند در توسعه سامانه‌های فضایی، نقش مهمی داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه باید یک شبکه آزمایشگاهی در حوزه فضا در کشور ایجاد شود که همه فعالان این عرصه با حفظ استقلال در این شبکه قرار گیرند و به یکدیگر خدمات ارائه دهند، گفت: این پژوهشکده با سابقه کاری خود، در زمینه تجاری‌سازی محصولات و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است و باید از این توانمندی به‌خوبی بهره برد.

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به فعالیت‌های فناورانه پژوهشگاه فضایی ایران گفت: پژوهشگاه فضایی ایران با توجه به توانایی‌های خود، باید سهم بیشتری در برنامه‌های توسعه فعالیت‌های فضایی کشور داشته باشد. همچنین می‌تواند موتور محرک خیلی از دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان باشد و با حمایت‌های لازم از آنها در عرصه داخلی و بین‌المللی، موجب توانمندسازی این شرکت‌ها شود.

براری یکی از دغدغه‌های مهم را استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌های موجود در حوزه فضایی کشور دانست و ادامه داد: برای تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ در حوزه فضا، با توجه به فعالیت‌های کشورهای منطقه در عرصه علم و فناوری فضایی، باید با سرعت بیشتر و با یک حاشیه امن، کارها را پیش ببریم. در این زمینه یکی از اقدامات مهم ما، تدوین نقشه راه توسعه حوزه فضایی کشور بوده که برنامه‌های آن در ۸ سرفصل تدوین شده است.

براری گفت: دبیرخانه شورایعالی فضایی به عنوان یکی از ارکان مهم حوزه فضایی کشور، وظایفی چون سیاستگذاری بخش فضایی کشور، هماهنگی معماری کلان این بخش ، برنامه‌ریزی و تقسیم کار میان بخش‌های مختلف و نظارت در این عرصه را به‌عهده دارد که باید فعال‌تر شود و در این خصوص، اقداماتی در دست اجرا است.