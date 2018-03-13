نمایی از چشمه های کبیرکوه ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام با داشتن کوه های متعدد به عنوان یک استان کوهستانی در کشور شناخته می شود.

کوهستانی بودن استان ایلام و کوه های بزرگی مثل کبیرکوه در استان باعث به وجود آمدن جاذبه های زیادی در بحث گردشگری شده است.