نمایی از چشمه های کبیرکوه ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام با داشتن کوه های متعدد به عنوان یک استان کوهستانی در کشور شناخته می شود.
کوهستانی بودن استان ایلام و کوه های بزرگی مثل کبیرکوه در استان باعث به وجود آمدن جاذبه های زیادی در بحث گردشگری شده است.
ایلام-کبیرکوه با داشتن جاذبه های مهم از جمله چشمه های فراوان از مهمترین مکان های گردشگری ایلام محسوب می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام با داشتن کوه های متعدد به عنوان یک استان کوهستانی در کشور شناخته می شود.
کوهستانی بودن استان ایلام و کوه های بزرگی مثل کبیرکوه در استان باعث به وجود آمدن جاذبه های زیادی در بحث گردشگری شده است.
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