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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۵۵

نمایی از چشمه های کبیرکوه ایلام

نمایی از چشمه های کبیرکوه ایلام

ایلام-کبیرکوه با داشتن جاذبه های مهم از جمله چشمه های فراوان از مهمترین مکان های گردشگری ایلام محسوب می شود.

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به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام با داشتن کوه های متعدد به عنوان یک استان کوهستانی در کشور شناخته می شود.

کوهستانی بودن استان ایلام و کوه های بزرگی مثل کبیرکوه در استان باعث به وجود آمدن جاذبه های زیادی در بحث گردشگری شده است.

کد مطلب 4250550

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