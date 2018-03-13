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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۳۳

از سوی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس؛

منابع سه کتابخانه یادمان راهیان نور تامین می‌شود

منابع سه کتابخانه یادمان راهیان نور تامین می‌شود

مدیر اطلاع‌رسانی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس گفت: منابع مورد نیاز کتابخانه یادمان‌های فکه، شرهانی و فتح‌المبین، توسط آثار این مرکز تأمین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، میثم اکبرزاده مدیر اطلاع‌رسانی این مرکز با اعلام اینکه طبق روال سال‌های قبل، سه یادمان راهیان نور توسط آثار مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس تأمین‌شده است، گفت: این مرکز، مسئول کمیته تأمین محتوای روایت ستاد راهیان نور است و به همین دلیل طبق مسئولیتی که بر عهده دارد، از سال ۹۳ تاکنون در دو سال پیاپی شش یادمان را پوشش داده است.

وی افزود: امسال نیز کتابخانه‌های یادمان‌های فکه، شرهانی و فتح‌المبین توسط کتاب‌های مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس تأمین خواهد شد. امروز سه سری کتاب از آثار انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس که هر سری بالغ‌بر ۱۰۰ عنوان است، تحویل کمیته راهیان نور شد.

اکبرزاده با بیان اینکه این ۱۰۰ عنوان کتاب حوزه‌های مختلفی را پوشش می‌دهند و متنوع‌اند، گفت: این کتاب‌ها شامل سیره شهدا، روزشمار، اطلس، ترجمه و کتاب‌های پژوهشی و عملیات محور هستند. در میان این عناوین برخی از کتاب‌ها به‌تازگی منتشرشده و برخی دیگر، جزو کتاب‌های تقدیر شده و برگزیده در مسابقات و جشنواره‌های مختلف هستند.

مدیر اطلاع‌رسانی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس همچنین با اشاره به انتشار «ویژه‌نامه نگین» برای راهیان نور، افزود: ویژه‌نامه فصلنامه تخصصی نگین هر سال منتشر می‌شود و با تائید سردار ادیبی دبیر ستاد راهیان نور کل کشور، فقط در میان راویان توزیع خواهد شد.

وی به محتوای این ویژه‌نامه‌ها اشاره کرد و گفت: در سال اول ویژه‌نامه نگین شماره ۵۳ با رویکرد نقد صریح منتشر و توزیع شد. در سال دوم ویژه‌نامه نگین شماره ۵۶ نیز با تخصصی‌تر شدن نقدها منتشر شد و امسال این ویژه‌نامه با شماره ۵۹ با رویکرد نقدهای ایجابی منتشر خواهد شد و در میان راویان توزیع می‌شود.

کد مطلب 4250594

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