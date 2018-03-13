برپایی نمایشگاه عیدانه مددجویان معلول بهزیستی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دائمی دست سازه های مددجویان معلول کارگاه فرهنگی هنری(ویرا) در کرمانشاه در بخش های مختلف میناکاری، تزئین و بُرش انواع صدف(صنایع دریایی)، معرق کاری، مشبک کاری، نقاشی روی شیشه(ویترای)، نقاشی روی چوب و گره چینی امروز سه شنبه آغاز به کار کرد.

جلال راه کشان، مدیر مجموعه فرهنگی هنری معلولان بهزیستی کرمانشاه(ویرا) درباره این نمایشگاه گفت: تولیدات انبوه مددجویان این مجموعه آماده فروش است و علاقه مندان می توانند هرگونه محصولی را سفارش دهند و در اسرع وقت آن را تحویل بگیرند.

این مسئول بیان داشت: شهروندان می توانند در دو نوبت صبح و عصر برای خرید محصولات تولیدی معلولان به محل مجموعه فرهنگی هنری «ویرا» واقع در کرمانشاه- میدان نفت-بلوار زن-بلوار بهزیستی-دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی مراجعه کنند.

وی برپایی این نمایشگاه را فرصتی مناسب برای عرضه تولیدات و محصولات کارآموزان معلول عنوان کرد که این نمونه ای از اقتصاد مقاومتی است و با حداقل امکانات و منابع حداکثر بهره برداری را داشته است.

راه کشان اضافه کرد: مجموعه فرهنگی هنری معلولان بهزیستی کرمانشاه به مدت پنج ماه است که فعالیت خود را آغاز کرده و ۱۲ تن کارآموزان معلول جسمی –حرکتی و ناشنوا در این مجموعه مشغول فعالیت هستند.

این مسئول با بیان اینکه کارآموزان با فعالیت در هنر صنایع دریایی و صدف کاری علاوه بر اینکه تولیدات بسیار زیبا و جذابی را داشته اند آرامش روان خاصی نیز کسب کرده اند، گفت: حضور معلولان در کارگاه موجب اشتغال زایی آنها نیز شده است.