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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۲۴

مدیر مجموعه فرهنگی هنری معلولان بهزیستی کرمانشاه خبر داد:

برپایی نمایشگاه عیدانه مددجویان معلول بهزیستی کرمانشاه

برپایی نمایشگاه عیدانه مددجویان معلول بهزیستی کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر مجموعه فرهنگی هنری معلولان بهزیستی کرمانشاه ، از برپایی نمایشگاه عیدانه مددجویان معلول کارگاه فرهنگی هنری بهزیستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دائمی دست سازه های مددجویان معلول کارگاه فرهنگی هنری(ویرا) در کرمانشاه در بخش های مختلف میناکاری، تزئین و بُرش انواع صدف(صنایع دریایی)، معرق کاری، مشبک کاری، نقاشی روی شیشه(ویترای)، نقاشی روی چوب و گره چینی امروز سه شنبه آغاز به کار کرد.

جلال راه کشان، مدیر مجموعه فرهنگی هنری معلولان بهزیستی کرمانشاه(ویرا) درباره این نمایشگاه گفت: تولیدات انبوه مددجویان این مجموعه آماده فروش است و علاقه مندان می توانند هرگونه محصولی را سفارش دهند و در اسرع وقت آن را تحویل بگیرند.

این مسئول بیان داشت: شهروندان می توانند در دو نوبت صبح و عصر برای خرید محصولات تولیدی معلولان به محل مجموعه فرهنگی هنری «ویرا» واقع در کرمانشاه- میدان نفت-بلوار زن-بلوار بهزیستی-دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی مراجعه کنند.

وی برپایی این نمایشگاه را فرصتی مناسب برای عرضه تولیدات و محصولات کارآموزان معلول عنوان کرد که این نمونه ای از اقتصاد مقاومتی است و با حداقل امکانات و منابع حداکثر بهره برداری را داشته است.

راه کشان اضافه کرد: مجموعه فرهنگی هنری معلولان بهزیستی کرمانشاه به مدت پنج ماه است که فعالیت خود را آغاز کرده و ۱۲ تن کارآموزان معلول جسمی –حرکتی و ناشنوا در این مجموعه مشغول فعالیت هستند.

این مسئول با بیان اینکه کارآموزان با فعالیت در هنر صنایع دریایی و صدف کاری علاوه بر اینکه تولیدات بسیار زیبا و جذابی را داشته اند آرامش روان خاصی نیز کسب کرده اند، گفت: حضور معلولان در کارگاه موجب اشتغال زایی آنها نیز شده است.

کد مطلب 4250614

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