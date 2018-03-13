انفجار یک مسجد در عراق به دست افراد مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع امنیتی امروز (سه شنبه) اعلام کرد که افراد مسلح ناشناس «مسجد المصطفی» واقع در مسیر میان کرکوک و تکریت را منفجر کردند که باعث به وجود آمدن خسارت به این مسجد شد.

وی در ادامه افزود: این افراد مسلح که گفته می شود وابسته به گروه تروریستی داعش هستند مسجد المصطفی در نزدیکی فلکه فرسان العلم را منفجر کردند. پیش بینی می شود که عناصر داعش به این منطقه نفوذ کرده باشند.

گروه تروریستی داعش هر از چندگاهی تلاش می کند تا با اجرای عملیات تروریستی و انفجار مناطق امن ثبات عراق را در معرض خطر قرار دهد.