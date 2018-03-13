واردات خودرو از ۷۰ هزار دستگاه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران؛ ارزش خودروهای وارداتی هم در سالجاری بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک تا روز گذشته به رقم یک میلیارد و ۸۵۳ میلیون دلار رسید.

بر اساس این گزارش؛ گمرک ایران با ایجاد بزرگترین بانک اطلاعات خودروهای وارداتی، اطلاعات کامل مجوزهای صادر شده از جمله مجوز ثبت سفارش را ثبت کرده و جزئی ترین اطلاعات واردات خودرو از ابتدای سالجاری تاکنون در بزرگترین بانک اطلاعات خودروهای وارداتی گمرک قابل بهره برداری است.

بر این اساس اطلاعات کامل خودروهای ترخیص شده از گمرکات از طریق سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در بانک اطلاعاتی گمرک ذخیره سازی شده و کاملا شفاف و روشن در دسترس است.

تمامی خودروهای وارداتی از ابتدای سالجاری تاکنون مجوز ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت را دارند و مشخصات کامل این خودروها در سامانه جامع گمرکی و پنجره تجارت فرامرزی گمرک ثبت شده است.

بر اساس اعلام گمرک ایران، امکان ترخیص حتی یک دستگاه خودرو بدون اخذ مجوز ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت از گمرک وجود ندارد و گمرکات کشور صرفا پس از دریافت مجوز ثبت سفارش اقدام به انجام تشریفات گمرکی ترخیص خودرو می کنند و تمام خودروهایی که از گمرک ترخیص شده اند دارای مجوز ثبت سفارش و تاییدیه شماره VIN نامبر بوده و این موضوع به صورت سیستمی ثبت و کنترل می شود.

همچنین مشخصات فنی تمامی خودروهای وارداتی در زمان ثبت سفارش توسط سازمان توسعه تجارت اخذ و به صورت الکترونیکی به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک ارسال می شود و در زمان اظهار تاییدیه نمایندگی های رسمی خودرو به صورت الکترونیکی از سازمان توسعه تجارت استعلام و تاییدیه نمایندگی ها به صورت الکترونیکی از طرف سازمان توسعه تجارت ثبت می شود.

گمرک ایران همچنین اعلام کرد که این سازمان متولی صدور مجوز ثبت سفارش و سایر مجوزهای واردات کالا به کشور نیست و وفق مقررات صادرات و واردات، گمرک صرفا مجری مقررات تجارت خارجی و تغییرات تعرفه ای است که از سوی سازمان توسعه تجارت جهت اجرا به گمرک ابلاغ می شود.

گمرک ایران تاکید کرد : با الکترونیکی شدن گمرک تمامی عملیات گمرکی کشور در یک اتاق شیشه ای قرار گرفته و تراکنش های گمرکی روشن و شفاف قابل رصد است و نه تنها خودرو بلکه اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی به تفکیک جزئیات کامل، مجوزها، اطلاعات اظهاری، میزان حقوق و عوارض پرداختی و دیگر اطلاعات در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت شده و کاملا روشن و شفاف این اطلاعات قابل رصد است و در صورت نیاز هر یک از نهادهای نظارتی و رفع هر گونه ابهامی گمرک ایران آماده است این اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهد.

این گزارش می افزاید؛ روز گذشته گمرک ایران با توجه به الکترونیکی کردن تمامی تشریفات گمرکی و هوشمند سازی خدمات گمرکی و تشکیل بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور در جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بعنوان دستگاه برتر در ارائه خدمات الکترونیک معرفی شد.

