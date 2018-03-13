اعلام شرایط مرخصی به زندانیان/محکومین به حبس ابد هم مرخصی می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس یک بخشنامه قضایی، بهمناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

الف- زندانیان محکوم به حبس:

۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل۵ سال حبس.

۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.

۳) محکومین به حبس بیش از ۵ سال تا۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس.

۴) محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵سال به شرط تحمل دوماه حبس.

۵) محکومین به یک سال حبس وکمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

تبصره : محکومین به حبس یا حبس وجزای نقدی که باقی مانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد ، مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود.



ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی:

۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از ۱۲۰ میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.

۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از ۷۰ میلیون ریال تا ۱۲۰ میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.



تبصره: محکومین به جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها تا ۷۰ میلیون ریال باشند مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود.

ج- محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی:

زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.

تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی های متعدد می باشند، چنانچه در زمان بهره مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند تمدید مجدد مرخصی به منظور اخذ رضایت از سایر شکات بلا مانع است.



د- مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد بود:

محکومین جرایم سرقت های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسید پاشی ، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده موادمخدر و روان گردان ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند .



تبصره یک : سایر محکومین جرائم سرقت، بعد از تعطیلات نوروز از مرخصی موضوع این بخشنامه بهره مند خواهند شد.



تبصره دو: در مورد محکومان مواد مخدرکه میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.



تبصره سه: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردانها عبارت است از :

۱- بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر.

۲- بیش از ۳۰گرم هرویین و روان گردان ها و ملحقات آنها موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون فوق الذکر.

دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.