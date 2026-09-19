۲۰۳ِ شب وفاداری؛ نمایش اقتدار و بصیرت در «دیار آفتاب»

اراک- در این ویدئو دویست و سومین شب وفاداری و نمایش اقتدار و بصیرت در دیار آفتاب را ملاحظه می کنید.