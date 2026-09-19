https://mehrnews.com/x3d6wQ ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۳۶ کد مطلب 6952111 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۳۶ ۲۰۳ِ شب وفاداری؛ نمایش اقتدار و بصیرت در «دیار آفتاب» اراک- در این ویدئو دویست و سومین شب وفاداری و نمایش اقتدار و بصیرت در دیار آفتاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6952111 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری دویستوسومین شب در بندرترکمن؛ شعله حضور خاموش نشد جلوههایی از همدلی در محلات، میراث خدمت در کوچه پسکوچههای شهر تجمع شبانه مردم گلستان به ایستگاه ۲۰۳ رسید برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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