https://mehrnews.com/x3d6wZ ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۵۸ کد مطلب 6952119 استانها زنجان استانها زنجان ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۵۸ دویست و سومین شب تجمعات مردم زنجان در میدان زنجان- در این ویدئو حضور با شکوه زنجانیها در دویست و سومین شب از شبهای حمایت از وطن را مشاهده میکنید. دریافت 95 MB کد مطلب 6952119 کپی شد مطالب مرتبط دویستوسومین شب در بندرترکمن؛ شعله حضور خاموش نشد گرگان در دویستوسومین شب؛ ایستادگی همچنان ادامه دارد تجمع شبانه مردم گلستان به ایستگاه ۲۰۳ رسید برچسبها شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تجمع مردمی اجتماع مردمی
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