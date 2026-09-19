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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۰۶

گرگان در دویست‌وسومین شب؛ ایستادگی همچنان ادامه دارد

گرگان در دویست‌وسومین شب؛ ایستادگی همچنان ادامه دارد

گرگان- مردم گرگان در دویست‌وسومین شب، بار دیگر به تجمع شبانه آمدند تا بر تداوم حضور و ایستادگی خود تأکید کنند.

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کد مطلب 6952118

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