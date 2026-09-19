https://mehrnews.com/x3d6wY ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۰۶ کد مطلب 6952118 استانها گلستان استانها گلستان ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۰۶ گرگان در دویستوسومین شب؛ ایستادگی همچنان ادامه دارد گرگان- مردم گرگان در دویستوسومین شب، بار دیگر به تجمع شبانه آمدند تا بر تداوم حضور و ایستادگی خود تأکید کنند. دریافت 7 MB کد مطلب 6952118 کپی شد مطالب مرتبط دویست و ششمین شب اجتماع مردمی در بندرعباس دویست و سومین شب تجمعات مردم زنجان در میدان تجمع شبانه مردم گلستان به ایستگاه ۲۰۳ رسید حماسهای به وسعت ۲۰۳ شب؛ میدانداری مردم خمین در امتداد مقاومت پرچم مردم چناران در شب ۲۰۳ همچنان بااقتدار بالاست تداوم ایستادگی مردم رودسر در شب دویست و سوم مقاومت مردم سلماس در دویست و سومین شب مقاومت ملی پرچمداری کردند روایت مهر از میدان داری مردم ارومیه در دویست و سومین اجتماع شبانه برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
نظر شما