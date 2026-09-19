  1. استانها
  2. مرکزی
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۳۵

حماسه‌ای به وسعت ۲۰۳ شب؛ میدان‌داری مردم خمین در امتداد مقاومت

حماسه‌ای به وسعت ۲۰۳ شب؛ میدان‌داری مردم خمین در امتداد مقاومت

خمین- در این ویدئو میدان داری مردم خمین در شب دویست و سوم و تجدیدمیثاق دوباره با ولایت فقیه را ملاحظه می کنید.

دریافت 10 MB
کد مطلب 6952113

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه