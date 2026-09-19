https://mehrnews.com/x3d6wS ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۳۵ کد مطلب 6952113 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۳۵ حماسهای به وسعت ۲۰۳ شب؛ میدانداری مردم خمین در امتداد مقاومت خمین- در این ویدئو میدان داری مردم خمین در شب دویست و سوم و تجدیدمیثاق دوباره با ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6952113 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید گرگان در دویستوسومین شب؛ ایستادگی همچنان ادامه دارد دویستوسومین شب در بندرترکمن؛ شعله حضور خاموش نشد تجمع شبانه مردم گلستان به ایستگاه ۲۰۳ رسید برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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