https://mehrnews.com/x3d6x2 ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۰۸ کد مطلب 6952120 استانها گلستان استانها گلستان ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۰۸ دویستوسومین شب در بندرترکمن؛ شعله حضور خاموش نشد بندرترکمن- مردم بندرترکمن در دویستوسومین تجمعات شبانه، بار دیگر گرد هم آمدند و بر استمرار حضور خود تأکید کردند. دریافت 8 MB کد مطلب 6952120 کپی شد مطالب مرتبط دویست و سومین شب تجمعات مردم زنجان در میدان تجمع شبانه مردم گلستان به ایستگاه ۲۰۳ رسید ۲۰۳ِ شب وفاداری؛ نمایش اقتدار و بصیرت در «دیار آفتاب» حماسهای به وسعت ۲۰۳ شب؛ میدانداری مردم خمین در امتداد مقاومت پرچم مردم چناران در شب ۲۰۳ همچنان بااقتدار بالاست برگزاری اجلاسیه شهدای رسانه خراسان جنوبی تداوم ایستادگی مردم رودسر در شب دویست و سوم مقاومت مردم سلماس در دویست و سومین شب مقاومت ملی پرچمداری کردند برچسبها گلستان بندرترکمن تجمع مردمی
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