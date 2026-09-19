  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۰۸

دویست‌وسومین شب در بندرترکمن؛ شعله حضور خاموش نشد

دویست‌وسومین شب در بندرترکمن؛ شعله حضور خاموش نشد

بندرترکمن- مردم بندرترکمن در دویست‌وسومین تجمعات شبانه، بار دیگر گرد هم آمدند و بر استمرار حضور خود تأکید کردند.

دریافت 8 MB
کد مطلب 6952120

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه