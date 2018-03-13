نحوه پرداخت اجاره بها و بدهی خوابگاه های دانشجویی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، با توجه به چهل و پنجمین مصوبه هیات امناء صندوق رفاه دانشجویان در ابتدای هر نیم سال تحصیلی و قبل از ورود به سرای (خوابگاه) دانشجویی ملزم به پرداخت اجاره بها هستند که دراین صورت تا ۹۰ روز از ابتدای نیم سال تحصیلی مشمول ۱۰ درصد تخفیف می شوند.

در صورت پرداخت نکردن مبلغ از روز ۹۱ تا پایان نیم سال تحصیلی مبلغ تخفیف از بدهی سکونت نقدی کسر شده و مبلغ به صورت نقدی و بدون تخفیف محاسبه می شود، تغییر نام می یابد و استفاده از سرا (خوابگاه) در نیم سال بعد مشمول تصفیه بدهی خواهد بود.

دراین راستا نحوه محاسبه و پرداخت اجاره بهای سراها و نحوه پرداخت بدهی نیم سال های قبلی به شرح زیر است :

در خصوص دانشجویانی که یک دوره تحصیلی و چند نیم سال از سرا بهره مند هستند، مبلغ اجاره بهایی که به صورت نقدی ثبت شده است باید در ابتدای همان نیم سال تحصیلی واریز شود.

در حال حاضر با تغییر اعمال شده در سامانه چنانچه دانشجو برای بدهی نقدی در نیم سال قبلی مبلغی بدهکار باشد واریزی اجاره بهای نیم سال اول ۹۷-۹۶ به بعد برای بدهی های قبلی لحاظ شده تا تصفیه شوند.

اگر نحوه پرداخت اجاره بها به جای نقدی بصورت بدهی ثبت شده باشد، مشمول این فرایند نمی شود و سیستم آن بدهی قابل تقسیط در زمان فارغ التحصیلی تلقی می شود.

بنابراین چنانچه در طول دوره تحصیلی مبلغی بابت استفاده مذکور واریز شده باشد به صورت خودکار برای بدهی های سرای نقدی محاسبه می شود و اگر عنوان و نحوه پرداخت اجاره بهای دانشجو «بدهی» ثبت شده باشد و دانشجو تمایل به واریز اجاره بها داشته باشد باید فیش پرداخت از منوی «اطلاعات اتاق سامانه خوابگاهی» و یا منوی «صدور فیش جمعی» استفاده از خوابگاه برای دانشجو صادر شود.