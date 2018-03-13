به گزارش خبرگزاری مهر، داوید دخئا و تیم فوتبال منچستریونایتد حالا تبدیل به یکی از تکراری‎ترین داستان‌های نقل و انتقالاتی فوتبال شده است. اما ژوزه مورینیو به تیم قبلی‎اش هشدار داده بهتر است در تیمی دیگر به دنبال دروازه‎بان باشند.

او در صحبت‎هایش در آستانه بازی تیمش مقابل سویا در رقابت‎های لیگ قهرمانان اروپا به این موضوع اشاره کرده است: به نظرم او خواهد ماند. نمی‎دانم رئال مادرید تصمیمی برای جذب دخئا دارد یا نه، اما اگر من جای آن‌ها بودم به بازیکن دیگری فکر می‏کردم.

مورینیو همچنین از تعجب از حذف شدن پاری‎سن ژرمن توسط رئال مادرید گفت و در ادامه با اشاره به وضعیت تیم خودش اعلام کرد که امیدی به قهرمانی تیمش در این دوره ندارد: فکر نمی‎کنم ما از کاندیداهای رسیدن به قهرمانی این دوره از مسابقات لیگ قهرمانان اروپا باشیم.