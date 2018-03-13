به گزارش خبرگزاری مهر، داوید دخئا و تیم فوتبال منچستریونایتد حالا تبدیل به یکی از تکراریترین داستانهای نقل و انتقالاتی فوتبال شده است. اما ژوزه مورینیو به تیم قبلیاش هشدار داده بهتر است در تیمی دیگر به دنبال دروازهبان باشند.
او در صحبتهایش در آستانه بازی تیمش مقابل سویا در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا به این موضوع اشاره کرده است: به نظرم او خواهد ماند. نمیدانم رئال مادرید تصمیمی برای جذب دخئا دارد یا نه، اما اگر من جای آنها بودم به بازیکن دیگری فکر میکردم.
مورینیو همچنین از تعجب از حذف شدن پاریسن ژرمن توسط رئال مادرید گفت و در ادامه با اشاره به وضعیت تیم خودش اعلام کرد که امیدی به قهرمانی تیمش در این دوره ندارد: فکر نمیکنم ما از کاندیداهای رسیدن به قهرمانی این دوره از مسابقات لیگ قهرمانان اروپا باشیم.
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