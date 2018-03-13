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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۰۴

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان خبر داد:

احتمال بارش خفیف و پراکنده در سیستان و بلوچستان/طوفان ادامه دارد

احتمال بارش خفیف و پراکنده در سیستان و بلوچستان/طوفان ادامه دارد

زاهدان - کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: امروز در نواحی مرکزی، ارتفاعات جنوبی وجنوب شرق استان شرایط برای بارش های پراکنده و تندباد های موقتی فراهم است.

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی در حال حاضر آسمان نواحی مرکزی و شهرهای شمالی استان سیستان و بلوچستان نیمه ابری است.

وی با اشاره به اینکه بعد از ظهر امروز علاوه بر این مناطق در نیمه جنوبی استان نیز شاهد رشد ابر خواهیم بود، افزود: امروز در نواحی مرکزی، ارتفاعات جنوبی وجنوب شرق استان سیستان و بلوچستان شرایط برای بارش های پراکنده و تندبادهای موقتی همراه با رعدوبرق فراهم است.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه فردا بارش های پراکنده در نواحی مرکزی محتمل تر است، خاطرنشان کرد: امروز در جنوب شرق استان وزش باد همراه با گرد و خاک تداوم دارد.

وی تصریح کرد: همچنین از بعدازظهر امروز تا اواسط وقت فردا در شهرهای شمالی استان سیستان و بلوچستان وزش بادهای نسبتا شدید شمال- شمال غربی منجر به خیزش گردوخاک و کاهش دید در این مناطق می شود.

ملاشاهی با اشاره به تغییرات دما طی این مدت بیان داشت: همچنین به طور موقتی تا روز پنجشنبه دمای هوا به ویژه در نیمه شمالی استان سیستان و بلوچستان حدود ۵ تا ۷ درجه کاهش می یابد.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت وزش باد در سواحل جنوبی استان منجر به کاهش دید و مواج شدن نواحی شرقی دریای عمان می شود، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته خاش با حداقل دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد و زابل و هامون با حداکثر دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بودند.

کد مطلب 4250870

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