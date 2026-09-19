به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز شنبه در دیدار فرماندار بروجرد با مسئولان شرکت گاز و مدیریت شهرستان بروجرد، آخرین وضعیت تأمین گاز مشترکان و برنامه‌های مدیریت مصرف این حامل انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران و صرفه‌جویی در مصرف گاز تأکید شد و اقدامات انجام‌شده برای دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌های شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

در همین راستا اعلام شد با برنامه‌ریزی انجام‌شده و با هدف مدیریت بحران و صرفه‌جویی در مصرف گاز، روند دوگانه‌سوز کردن خبازی‌های شهرستان دنبال شده است که تاکنون بیش از ۶۵ نانوایی دارای گاز LPG و ۱۲۸ خبازی در سطح شهرستان دوگانه‌سوز شده‌اند.

تأکید بر اطلاع‌رسانی برای مدیریت مصرف گاز

در ادامه این دیدار، بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع برای صرفه‌جویی در مصرف گاز تأکید شد.

مسئولان حاضر در این نشست با اشاره به تلاش شرکت ملی گاز ایران برای تأمین به‌موقع گاز مورد نیاز شهروندان و صنایع، بر ضرورت همراهی مردم در مدیریت مصرف تأکید کردند.

بر این اساس، مردم در همه سطوح باید با صرفه‌جویی به‌موقع و همراهی با خدمتگزاران خود در دستگاه‌های خدمات‌رسان، در مدیریت شرایط موجود مشارکت داشته باشند.

تأمین به‌موقع گاز مشترکان در دستور کار شرکت گاز لرستان

حسین سپهوند مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از همراهی و مساعدت استاندار، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد و فرمانداران شهرستان‌های استان، اظهار داشت: با مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی استانی، به دنبال تأمین به‌موقع گاز برای مشترکان هستیم و در این راستا با مشترکان پرمصرف برخورد خواهد شد.

وی افزود: در سال جاری و در فصل سرما با مشکلات جدی در حوزه تأمین گاز مواجه هستیم که باید با اطلاع‌رسانی به‌موقع، همراهی مردم و مدیریت مصرف گاز، از فصل سرما عبور کنیم.

درخواست برای تداوم همراهی مردم در فصل سرد

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان اضافه کرد: مردم در سال‌های گذشته همراهی خوبی در راستای صرفه‌جویی در مصرف گاز داشته‌اند و امیدواریم در فصل سرد پیش‌رو نیز بتوانیم با مدیریت و همراهی مردم، نسبت به تأمین گاز شهروندان اقدام کنیم.

تأکید بر تأمین گاز مشترکان و صرفه‌جویی

در این دیدار که با حضور معاونان شرکت گاز استان و مدیر شرکت گاز شهرستان بروجرد برگزار شد، بر تأمین به‌موقع گاز برای مشترکان و صرفه‌جویی در مصرف گاز تأکید شد.

همچنین اقدامات انجام‌شده برای دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌های شهرستان به‌عنوان یکی از برنامه‌های مدیریت بحران و استمرار خدمات‌رسانی در شرایط فصل سرد مورد توجه قرار گرفت.