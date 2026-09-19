سردار شکارچی: ابتکار عمل در تنگه هرمز در دستان نیروهای مسلح ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در پیامی گفت: فرافکنی و ادعای کاذب و مضحک فرمانده سنتکام درباره اسکورت نفتکشها و خروج یک میلیارد بشکه نفت ظرف ۲ ماه گذشته، بیش از آنکه یک واقعیت باشد یک عملیات روانی شکست خورده برای روحیه دادن به نیروهای خسته و فرسوده ارتش تروریست آمریکا در منطقه و توجیه هزینههای گزاف مالی و جانی آمریکا در منطقه است، و نمیتواند واقعیت خروج ارتش متجاوز آن کشور از منطقه را تغییر درد.
وی تأکید کرد که ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیروهای مسلح قدرتمند ایران است.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: ادعای کاذب فرمانده سنتکام یک عملیات روانی برای روحیه به سربازان آمریکا است. ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیروهای مسلح قدرتمند ایران است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در پیامی گفت: فرافکنی و ادعای کاذب و مضحک فرمانده سنتکام درباره اسکورت نفتکشها و خروج یک میلیارد بشکه نفت ظرف ۲ ماه گذشته، بیش از آنکه یک واقعیت باشد یک عملیات روانی شکست خورده برای روحیه دادن به نیروهای خسته و فرسوده ارتش تروریست آمریکا در منطقه و توجیه هزینههای گزاف مالی و جانی آمریکا در منطقه است، و نمیتواند واقعیت خروج ارتش متجاوز آن کشور از منطقه را تغییر درد.
کد مطلب 6951971
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