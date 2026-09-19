به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در جلسه بررسی طرح استعدادیابی محله‌محور «قهرمان قله‌ها» در استانداری کرمانشاه، این طرح را فرصتی برای ایجاد نشاط اجتماعی، شناسایی ظرفیت‌های نوجوانان و جوانان و توجه به مسائل و مشکلات محلات دانست.

استاندار کرمانشاه اظهار کرد: اجرای طرح «قهرمان قله‌ها» می‌تواند جان تازه‌ای به محلات ببخشد و در کنار شناسایی استعدادهای ورزشی و اجتماعی، با معرفی و نمایش توانمندی‌های نوجوانان و جوانان، زمینه شکوفایی استعدادهای آنان را فراهم کند.

وی حضور فرمانداران، شهرداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در محلات را از دیگر ظرفیت‌های این برنامه عنوان کرد و افزود: حضور مسئولان در جریان اجرای این طرح فرصتی برای مشاهده مستقیم مشکلات مردم و پیگیری آنهاست و اگر حتی یک مشکل از یک محله در جریان این رویداد برطرف شود، بخشی از هدف طرح محقق شده است.

حبیبی با تأکید بر رویکرد مردمی طرح «قهرمان قله‌ها» گفت: توجه به کودکان، نوجوانان و جوانان و برنامه‌ریزی برای این گروه‌ها موجب ایجاد نشاط و رضایت خانواده‌ها می‌شود و آثار اجتماعی مثبتی در محلات به همراه دارد.

استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت انعکاس اخبار مثبت و امیدبخش تأکید کرد و خاطرنشان کرد: اتفاقات خوب و ظرفیت‌های موجود در محلات و شهرهای استان باید بیش از گذشته دیده و از سوی رسانه‌ها معرفی شود تا زمینه تقویت امید و نشاط اجتماعی فراهم شود.

وی از فرمانداران خواست هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و پشتیبانی‌های مورد نیاز برای اجرای این طرح را پیگیری کنند و افزود: تأمین سالن، حمل‌ونقل، نظم و امنیت از جمله نیازهای اجرای مناسب برنامه است که باید با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برطرف شود.

حبیبی با تأکید بر نقش شهرداری‌ها و دفتر امور اجتماعی استانداری در اجرای طرح‌های محله‌محور گفت: ظرفیت مدیریت محله‌ای باید برای پشتیبانی از «قهرمان قله‌ها» و تحقق اهداف اجتماعی آن مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه همچنین خواستار معرفی این طرح به اتاق بازرگانی استان و هماهنگی با شورای هماهنگی بانک‌های استان برای جلب حمایت مالی شد و افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بانک‌ها می‌تواند به تقویت پشتیبانی از این رویداد و اجرای مطلوب‌تر آن کمک کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی فرمانداران، شهرداران و رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌ها، طرح «قهرمان قله‌ها» در سراسر استان به شکل مطلوب اجرا شود و بتواند در شناسایی استعدادها، افزایش نشاط اجتماعی و توجه بیشتر به محلات مؤثر باشد.