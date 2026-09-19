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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۵

حبیبی: «قهرمان قله‌ها» به محلات کرمانشاه نشاط می‌بخشد

حبیبی: «قهرمان قله‌ها» به محلات کرمانشاه نشاط می‌بخشد

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه طرح «قهرمان قله‌ها» را فرصتی برای ایجاد نشاط اجتماعی، شناسایی استعدادها و پیگیری مشکلات محلات عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در جلسه بررسی طرح استعدادیابی محله‌محور «قهرمان قله‌ها» در استانداری کرمانشاه، این طرح را فرصتی برای ایجاد نشاط اجتماعی، شناسایی ظرفیت‌های نوجوانان و جوانان و توجه به مسائل و مشکلات محلات دانست.

استاندار کرمانشاه اظهار کرد: اجرای طرح «قهرمان قله‌ها» می‌تواند جان تازه‌ای به محلات ببخشد و در کنار شناسایی استعدادهای ورزشی و اجتماعی، با معرفی و نمایش توانمندی‌های نوجوانان و جوانان، زمینه شکوفایی استعدادهای آنان را فراهم کند.

وی حضور فرمانداران، شهرداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در محلات را از دیگر ظرفیت‌های این برنامه عنوان کرد و افزود: حضور مسئولان در جریان اجرای این طرح فرصتی برای مشاهده مستقیم مشکلات مردم و پیگیری آنهاست و اگر حتی یک مشکل از یک محله در جریان این رویداد برطرف شود، بخشی از هدف طرح محقق شده است.

حبیبی با تأکید بر رویکرد مردمی طرح «قهرمان قله‌ها» گفت: توجه به کودکان، نوجوانان و جوانان و برنامه‌ریزی برای این گروه‌ها موجب ایجاد نشاط و رضایت خانواده‌ها می‌شود و آثار اجتماعی مثبتی در محلات به همراه دارد.

استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت انعکاس اخبار مثبت و امیدبخش تأکید کرد و خاطرنشان کرد: اتفاقات خوب و ظرفیت‌های موجود در محلات و شهرهای استان باید بیش از گذشته دیده و از سوی رسانه‌ها معرفی شود تا زمینه تقویت امید و نشاط اجتماعی فراهم شود.

وی از فرمانداران خواست هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و پشتیبانی‌های مورد نیاز برای اجرای این طرح را پیگیری کنند و افزود: تأمین سالن، حمل‌ونقل، نظم و امنیت از جمله نیازهای اجرای مناسب برنامه است که باید با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برطرف شود.

حبیبی با تأکید بر نقش شهرداری‌ها و دفتر امور اجتماعی استانداری در اجرای طرح‌های محله‌محور گفت: ظرفیت مدیریت محله‌ای باید برای پشتیبانی از «قهرمان قله‌ها» و تحقق اهداف اجتماعی آن مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه همچنین خواستار معرفی این طرح به اتاق بازرگانی استان و هماهنگی با شورای هماهنگی بانک‌های استان برای جلب حمایت مالی شد و افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بانک‌ها می‌تواند به تقویت پشتیبانی از این رویداد و اجرای مطلوب‌تر آن کمک کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی فرمانداران، شهرداران و رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌ها، طرح «قهرمان قله‌ها» در سراسر استان به شکل مطلوب اجرا شود و بتواند در شناسایی استعدادها، افزایش نشاط اجتماعی و توجه بیشتر به محلات مؤثر باشد.

کد مطلب 6951973

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