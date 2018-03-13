سال آینده ۸ هزار دستگاه خودروی فرسوده را جایگزین می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن قاسمی جهرودی در مراسم تحویل ۲۰۰ دستگاه خودروی تجاری در راستای نوسازی ناوگان فرسوده اظهار کرد: گروه سایپا با مشارکت شرکت های سایپادیزل و زامیاد ۲۵ درصد از سهم نوسازی ناوگان کشنده و باری کشور را به خود اختصاص داده و قصد دارد سال آینده با جایگزینی هشت هزار دستگاه خودرو در این حوزه، سهم خود را افزایش دهد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، افزود: با برنامه ریزی های وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه فروش شرکت سایپادیزل منتفی شده و این شرکت همچنان زیرمجموعه گروه سایپا باقی خواهد ماند.

جهرودی تصریح کرد: با توجه به انتخاب گروه سایپا به عنوان هسته اصلی طرح جایگزینی خودروهای فرسوده تجاری، این گروه اهداف دولت و وزارت صنعت را در زمینه اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل تجاری را به دقت اجرا خواهد کرد.

وی در ادامه به دستاوردهای گروه سایپا در سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: افزایش تولید خودرو به صورت روزانه و هفتگی، شکستن رکورد تولید پنج ساله در دی ماه امسال، توسعه کسب و کار در گروه و بهره برداری از ظرفیت قطعه سازان و پیگیری مذاکره با شرکت رنو جهت جایگزینی خودرو پراید از جمله دستاوردهای سال جاری است.

جهرودی گفت: تولید خودروی برقی، ارتقای سطح کیفی محصولات، افزایش پاسخ گویی به تعهدات مشتریان و برنامه ریزی برای توسعه تحقیق و توسعه از دیگر دستاوردهای این گروه در سال جاری عنوان شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا همچنین وعده داد که این گروه قصد دارد در سال آینده عنوان بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه را از آن خود کند.

وی همچنین اظهار کرد: تحویل ۲۰۰ دستگاه خودرو تجاری به مشتریان در راستای اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین و براساس برنامه دولت یازدهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و گروه خودروسازی سایپا به عنوان هسته اصلی اجراکننده این طرح انتخاب شده است.