آرمان های شهدا برای دانش آموزان تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم حسینی پور صبح سه شنبه در اولین یادواره خلبان شهید امیر سرلشکر محمدرضا وجدانی در رفسنجان اظهار داشت: این یادواره با هدف زنده نگهداشتن یاد و خاطر شهدا که فرموده مقام معظم رهبری است و آشنایی دانش آموزان رفسنجان با یکی از چهره های نخبه شهر که به درجه شهادت رسیده است برگزار شده است.

وی به فرمایش بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره شهید وجدانی اشاره و تصریح کرد: امام خمینی (ره) درباره شهید وجدانی فرمودند محمدرضا فرزند من است و در دیدار با خلبانان هوانیروز فرمودند نگذارید خون شهید وجدانی پایمال شود.

وی افزود: شهید چمران نیز زنده ماندن خود و یارانش را مدیون شهید محمدرضا وجدانی می داند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان عنوان کرد: شهید وجدانی در خانواده ای کاملاً فرهنگی در رفسنجان به دنیا آمد و در دبیرستان شریعتی تحصیل می کرد.

حسینی پور تصریح کرد: شهید وجدانی از افتخارات شهرستان رفسنجان است و دانش آموزان این شهرستان باید بدانند که چنین افتخاری برای شهرستان وجود دارد و می توان با تلاش و کوشش به جایگاه این شهید رسید.

وی تصریح کرد: عشق به شهید و شهادت در وجود فرزندان و دانش آموزان ما زنده است.