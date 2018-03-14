به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری انگاره‌ای واندیشه‌ای» که شامل جستارهایی درباره تاریخ نگاری اندیشه در مطالعات اسلامی است از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) چاپ و روانه بازار نشر شد.

این کتاب تألیف سید محمدهادی گرامی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) است و با مقدمه احمد پاکتچی به رشته تحریر درآمده است.

این اثر در ادامه تأملاتی فکری صورت پذیرفته است که از حدود یک دهه پیش متأثر از انتشار کتاب مکتب در فرآیند تکامل اثر سید حسین مدرسی طباطبائی و برخی نوشته‌ها ودرس‌گفتارهای احمد پاکتچی نضج گرفت.

کتاب «مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری انگاره‌ای و اندیشه‌ای» می‌کوشد تا با استفاده از دستاوردهای تاریخ اندیشه، جریان‌شناسی، گفتمان کاوی و … در مغرب زمین از آن برای واکاوی تطور اندیشه‌های کهن اسلامی بهره جوید.

طبعا همان طور که از نام آن پیداست مقدمه‌ای است در این زمینه و پای‌نهادن در راهی است که چندان از تولد آن در جهان فکر و فرهنگ اسلامی وایرانی نمی‌گذرد. این اثر می‌کوشد تا ادبیات و چارچوب‌های نانوشته و پراکنده موجود در مطالعات مذکور را به زبانی آکادمیک سامان بخشد.

علاقه مندان می توانند چند صفحه نخست این کتاب را از اینجا ملاحظه کنند.