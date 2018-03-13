بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، علیاصغر مونسان معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، در حکمی علی عبدالعلیزاده را به سمت نایبرئیس هیئتمدیره صندوق احیا و بهرهبرداری از اماکن و تاریخی و فرهنگی منصوب کرد.
در متن حکم عبدالعلیزاده آمده است:
«به استناد ماده ۸ و ۱۰ اساسنامه صندوق احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی و صورتجلسه هیئت امنای صندوق و با توجه به سوابق و تجربیات جنابعالی، بهموجب این ابلاغ بهسمت نایبرئیس هیئتمدیره صندوق احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی منصوب میشوید. توفیق روزافزونتان را در انجام امور محوله از خداوند متعال خواستارم.»
مونسان همچنین در احکام مشابه، نصرتالله تاجیک و غلامعلی دهقان را بهعنوان اعضای موظف، و سعید اسلامی بیدگلی را بهعنوان عضو غیرموظف هیئتمدیره صندوق احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی منصوب کرد.
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