به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، علی‌اصغر مونسان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، در حکمی علی عبدالعلی‌زاده را به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن و تاریخی و فرهنگی منصوب کرد.

در متن حکم عبدالعلی‌زاده آمده است:

«به استناد ماده ۸ و ۱۰ اساسنامه صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی و صورتجلسه هیئت امنای صندوق و با توجه به سوابق و تجربیات جناب‌عالی، به‌موجب این ابلاغ به‌سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی منصوب می‌شوید. توفیق روزافزون‌تان را در انجام امور محوله از خداوند متعال خواستارم.»

مونسان همچنین در احکام مشابه، نصرت‌الله تاجیک و غلامعلی دهقان را به‌عنوان اعضای موظف، و سعید اسلامی بیدگلی را به‌عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی منصوب کرد.