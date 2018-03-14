بدنساز استقلال خودش به دو بدنساز نیاز دارد/ ادعای شفر رد است!

ولی الله صالح نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ادعای وینفرد شفر مبنی بر نسبت دادن مشکلات استقلال در بازی مقابل العین به بدنسازی پیش از فصل اظهار داشت: بعنوان کسی که ۴۰ سال تجربه در کار بدنسازی دارم و با استقلال و پرسپولیس بعنوان مربی بدنساز ۱۱ قهرمانی، با استقلال یک قهرمانی، یک نایب قهرمانی و یک سومی در جام باشگاه های آسیا دارم شدیدا ادعای شفر را رد می کنم و با جرات می گویم بدنسازی پیش از فصل کوچکترین ارتباطی با مشکلات بدنی فعلی تیم ندارد.

مربی پیشین بدنسازی استقلال گفت: آقای شفر یک بدنساز خارجی برای تیم آورد که این آقا خودش به دو بدنساز نیاز دارد که بدنش را تراش دهد.!آنها از هفته هشتم تیم را تحویل گرفتند والان هفته بیست و پنجم هم گذشته. آقایان لازم نبود به علم بدنسازی تسلط داشته باشند تا بتوانند از هفته هشتم تا الان بدن بازیکنان را بسازند. من خودم بارها همین استقلال را از وسط فصل تحویل گرفتم و توانستم بدنسازی خوبی انجام بدهم و تیم هم با همان بدنسازی قهرمان شد.

صالح نیا در ادامه بیان داشت: سئوال من از شفر این است آیا روزی که پرسپولیس را بردید تیم تان مشکل بدنی نداشت؟ آیا روزی که الهلال را بردید بدنسازی نیم فصل مشکل نداشت؟ آیا روزی که با العین در امارات ۲-۲ مساوی کردید و همه برای شما «به‌به و چه‌چه» کردند تیمتان مشکل بدنسازی در نیم فصل نداشت؟ آیا سه روزه تیمتان در بدنسازی نیم فصل مشکل پیدا کرد؟

مربی سابق بدنسازی استقلال، پرسپولیس و تیم ملی تصریح کرد: مشکل استقلال در مقابل العین مشکل روحی بود که نتوانستند با فضای حاکم بر ورزشگاه منطبق شوند. مشکل تیم در این بازی بالا رفتن سطح توقع از تیم بود که قبل از بازی این فضا را ایجاد کرده بودند که سه، چهار گل باید به العین بزنند. مشکل تیم بدنسازی پیش فصل نبود. شفر کاملا فرافکنی کرد و خواست فشار را از روی خودش بردارد.

وی اضافه کرد: البته در توانایی های شفر شک نیست، اما این عادت اخلاقی خوبی نیست روزی که برنده شد نتیجه را به نام خودش ثبت کند و روزی که نتیجه نگیرد پای علیرضا منصوریان و مربیان قبلی را وسط بکشد. در آلمان نمی دانم اما ما در ایران نام این کار را سیاه نمایی می گذاریم برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت.