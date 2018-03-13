به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حیدری امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه وضعیت زیرساخت‌های استان را نامطلوب دانست و اظهار داشت: به طور کلی از مجموع ۸ هزار و ۵۰ کیلومتر راه جاده ای حدود ۱۲ درصد راههای اصلی و بزرگ راهها را تشکیل می دهد و مابقی روستایی هستند که متاسفانه استانداردهای لازم را ندارند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه برخی از عوامل از جمله عامل انسانی، ایمنی خودروها و زیرساختها را در وقوع تصادفات دخیل دانست و گفت: متاسفانه ضعف راهها شدت تصادفات را افزایش می دهد.

وی خاطر نشان کرد: اقدامات شایسته ای در خصوص آموزش و اجرای مقررات صورت گرفته که در بحث ترافیک با کمک راهداری ۶۶ نقطه حادثه خیز و پر تصادف را مشخص کردیم و با نصب تابلوها و علائم، رانندگان را از آن نقاط آگاه کردیم.

حیدری افزود: همچنین با کمک راهداری ۷۰۰ نقطه را که نیاز به ایمن سازی داشته شناسایی و اقدامات لازم در خصوص ایمنی آن نقاط انجام داده ایم.

وی با بیان اینکه پلیس با استفاده از دوربین های نظارتی بر جاده های استان به صورت غیر مستقیم نظارت دارد، گفت: به این منظور ۲۸ دوربین در نقاط مختلف نصب شده است.

حیدری ابراز داشت: با استفاده از این سامانه هوشمند تصادفات کنترل و تخلفات ثبت می شود و می توان گفت در حال حاضر ۷۰ درصد جاده ها تحت پایش تصویری هستند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه یادآور شد: دوربین هایی که جدیدا به کار گرفته شده اند امکان ثبت لحظه ای را دارند و ۱۶ دستگاه میانگین اعمال قانون سرعت غیر مجاز را روزانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ فقره ثبت می کنند.

وی در ادامه به تصادفات ناوگان اتوبوسرانی اشاره کرد و افزود: به منظور کاهش این تصادفات امروزه دوربینی در خود اتوبوس ها نصب شده که به طور لحظه ای کلیه تخلفات از قبیل استفاده از تلفن همراه، خوردن و آشامیدن، رعایت نکردن مدت زمان رانندگی و ... ثبت و کنترل می شود.

وی گفت: در حال حاضر تعداد ۵ پاسگاه مجهز به سامانه هوشمند است و در مرکز مانیتورینگ و پایش تصویری کلیه راههای درون شهری کنترل می شوند.

وی از افزایش شدت برخورد با متخلفان سخن گفت و افزود: از آنجا که هر حادثه ای که رخ می دهد بر اثر تخلفات است ما در این زمینه به شدت برخورد می کنیم و نتیجه این برخوردها کاهش چشمگیر در تصادفات جاده ای بوده است.

حیدری از کاهش آمار تصادفات در ۱۱ ماهه امسال خبر داد و اذعان داشت: در این رابطه بر اساس آمار پزشکی قانونی ۵ تا ۶ درصد نسبت به مشابه سال قبل کاهش داشته ایم.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه ادامه داد: در بحث فوتی ناشی از تصادف حدود ۰.۳ درصد و در بحث مجروحین ۲۰ درصد نسبت به مشابه سال قبل کاهش داشته است.

وی مجروحین سال گذشته را ۵ هزار و ۷۱۱ نفر عنوان کرد و افزود: امسال این رقم به ۴ هزار و ۵۶۲ نفر رسیده است که حدود ۱ هزار و ۱۴۹ نفر کاهش داشته است.

این مقام انتظامی بیان داشت: نوع برخورد در تصادفات رانندگی بر اساس گزارشات کارشناسان به میزان۵۴ درصد وسیله نقلیه با وسیله نقلیه، ۴۳ درصد خروج از جاده و واژگونی ۲.۸ درصد تصادف با عابر پیاده اعلام شده است.

حیدری اظهار داشت: بیشترین مقصرین خودروهای سواری با ۷۱.۸ درصد، وانت بار با ۱۲.۵ درصد، کامیون ها با ۱۰.۶ درصد و موتور سیکلت با ۳.۲ درصد می باشند.

به گفته این مسئول علی رغم اینکه در استان ما موتور سیکلت بیشتر از دیگر استانها وجود دارد اما کمترین آمار را در تصادفات به خود اختصاص داده است.

وی افزود: بیشترین علل در تصادفات عدم توانایی در کنترل با ۳۵.۸ درصد است که علت آن سرعت غیر مجاز است.

حیدری ادامه داد: در این تصادفات افراد فوت شده ۶۶ درصد متاهل و ۳۳.۴ درصد مجرد، ۷۲.۹ درصد مرد و ۲۷.۱ درصد زن بوده اند.

وی با بیان اینکه مطابق آمار پزشکی قانونی بیش از ۶۳.۵ درصد علل مرگ و میر افراد بر اثر ضربه مغزی است، افزود: اکثر فوت شدگان سرنشین بوده اند و از ناحیه سر به دلیل نبستن کمربند ایمنی و نیز در موتورسیکلت سواران به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی بوده است.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه اشاره ای به آمار فوت شدگان بر اساس محل فوت کرد و گفت: حدود ۶۶.۳ درصد در محل تصادف، ۹.۱ درصد در حین انتقال، ۲۳.۶ درصد در بیمارستان و ۰.۱ درصد در منزل فوت شده اند.

حیدری اذعان داشت: علت بالا بودن آمار فوتی در بیمارستان این است که تنها یک بیمارستان برای رسیدگی به تصادفات داریم که جوابگو نیست و در این مورد وضعیت بسیار نامناسبی داریم.

وی با بیان اینکه رتبه ۱۶ کشوری را به لحاظ تعداد تصادفات داریم گفت: حدود ۷۰ درصد تصادفات استان در جاده های برون شهری رخ می دهد.

حیدری همچنین ابراز داشت: تا کنون ۴۹۲ فقره تصادفات صحنه سازی شده که قصد سوء استفاده از بیمه را داشتند کشف و شناسایی شده است.

وی محور کامیاران را با ۳۵ نفر کشته یکی از بحرانی ترین محورها اعلام کرد و گفت: پس از این محور به ترتیب محورهای سراب نیلوفر، کوزران، اسلام آبادغرب، حمیل، و کرمانشاه به روانسر و سرفیروز آباد بیشترین تصادفات برون شهری را با ۶۱درصد تلفات به خود اختصاص داده اند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری را تلفات ناشی ازتصادفات عنوان کرد و بیان داشت: در همین راستا تمام تمرکز ما بر روی طرح نوروزی است که از ۲۴ اسفند تا ۱۵ فروردین همه همکاران ما به صورت ۱۰۰ درصد برای این امر آماده هستند.

وی ادامه داد: در این راستا حدود ۲۰ دستگاه خودروی گشت نامحسوس و ۸۰ خودروی گشت محسوس در کل مسیرها و محورها مستقر کردیم و همچنین از ۵۰۰ نفر از ناظران محلی که آموزش های لازم را دیده اند به طور نامحسوس در این زمینه کمک خواهند کرد.