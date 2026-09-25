توضیحات عراقچی درباره بازگشایی تنگه هرمز درصورت پذیرش شروط ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی روز جمعه سوم مهرماه با حضور در کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک اظهار داشت: مهلت هفتروزه از زمانی آغاز میشود که آمریکا این برنامه را بپذیرد. اگر این اتفاق فردا رخ دهد، اجرای برنامه از همان زمان آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورت انجام اقدامات لازم، معتقدیم میتوانیم این روند را ظرف چهار یا پنج روز تکمیل کنیم؛ بهگونهای که در روز ششم تنگه هرمز باز شود و در روز هفتم، آمریکا برای توافق نهایی وارد شود.
عراقچی افزود: اقداماتی که آمریکا باید انجام دهد، پیشتر به این کشور ابلاغ شده و در چارچوب یادداشت تفاهم قرار دارد.
وزیر امور خارجه گفت: اگر جدیت لازم از سوی طرف آمریکایی وجود داشته باشد، این اتفاق خواهد افتاد و تنگه هرمز دوباره باز میشود.
عراقچی افزود: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر تعهد راسخ خود به حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و دیپلماسی تأکید میکند. این تعهد در مذاکراتی که به توافق برجام منتهی شد، در اجرای آن و همچنین در تلاشهای مستمر ایران برای پیگیری مسیر دیپلماسی طی دو سال گذشته، بهروشنی نمود یافته است.
وی گفت: حتی در شرایطی که ایران با اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم اسرائیل مواجه بود، ایالات متحده مسیر دیگری را برگزید: تجاوز، تهدید، ترور، جنگ اقتصادی و بیاعتنایی آشکار به حقوق بینالملل و منشور ملل متحد.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: در جریان تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، بیش از پنج هزار نفر کشته شدهاند که صدها تن از آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهند. ترور رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران و شماری از مقامات ارشد سیاسی و نظامی کشور، جنایتی فاحش و نقض آشکار حقوق بینالملل بود.
عراقچی افزود: مناطق مسکونی، مدارس، بیمارستانها، تأسیسات انرژی، اماکن ورزشی و فرهنگی، زیرساختهای حملونقل و دیگر اهداف غیرنظامی مورد حمله قرار گرفتهاند. کشتار بیش از ۱۶۸ دانشآموز و معلم در میناب، حمله با بمبهای خوشهای به ورزشگاه لامرد، بمباران منازل مسکونی در کش با بمبهای دو هزار پوندی و حمله موشکی به یک مراسم عروسی در سیریک، تنها نمونههایی از این حملات است که مستند شدهاند.
وی گفت: با این حال، رئیسجمهور آمریکا به همراه نخستوزیر رژیم اسرائیل، از تریبون مجمع عمومی تلاش کردند واقعیتها را تحریف کرده و جایگاه قربانی و متجاوز را معکوس جلوه دهند. آمریکا و رژیم اسرائیل نمیتوانند اقدامات خود علیه مردم ایران را تطهیر کنند.
وزیر امور خارجه ادامه داد: آمریکا اکنون محرومیت اقتصادی را به ابزاری برای مجازات جمعی و اعمال فشار سیاسی تبدیل کرده است. این کشور عامدانه خسارات شدید و قابل پیشبینی به مردم ایران وارد میکند و بهطور مستقیم حقوق بنیادین آنان، از جمله حق حیات، سلامت، دسترسی به دارو و غذا را نقض میکند. این دیپلماسی نیست؛ اجبار و تروریسم اقتصادی است.این اقدامات، نقض آشکار و مستقیم اقدامات موقت الزامآوری است که دیوان بینالمللی دادگستری در سوم اکتبر ۲۰۱۸ صادر کرد.
عراقچی افزود: اتهامات جدید مطرحشده درباره برنامه هستهای صلحآمیز ایران، ماهیتی سیاسی دارد و نمیتواند جایگزین ارزیابیهای فنی و حقوقی شود.این ادعا که ایران در آستانه دستیابی به سلاح هستهای قرار دارد، یک دروغ بزرگ است.
وی گفت: این ادعا نخستینبار در سال ۲۰۰۳ از سوی اسرائیل مطرح شد و آمریکا و کشورهای اروپایی از آن زمان تاکنون آن را تکرار کردهاند. ایران از سال ۱۹۷۰ بهعنوان عضوی متعهد به معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) عمل کرده و طی چند دهه، تحت نظارت گسترده آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشته است.
عراقچی افزود: آمریکا نمیتواند همزمان مدعی دفاع از نظام عدم اشاعه باشد و تأسیسات هستهای صلحآمیز تحت پادمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی را هدف قرار دهد؛ اقدامی که نقض آشکار تعهدات بینالمللی این کشور است.
وزیر امور خارجه گفت: ایران همچنان به کشتیرانی ایمن و امن متعهد است. با این حال، امنیت دریایی از طریق اقدامات نظامی بیشتر، تهدید، محاصره یا اعمال فشار اقتصادی قابل بازگرداندن نیست.
وی ادامه داد: تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، تنگه هرمز باز بود. ناامنی حاکم بر تنگه هرمز و اختلال در کشتیرانی دریایی، نتیجه مستقیم اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم اسرائیل است.
عراقچی تصریح کرد: نمیتوان کشوری را بمباران کرد، آن را به نابودی تهدید کرد، محاصره دریایی و اقدامات قهری علیه آن اعمال کرد و در عین حال انتظار داشت امنیت و کشتیرانی بهطور خودکار به وضعیت عادی بازگردد.
وزیر امور خارجه گفت: مسئولیت همچنین متوجه آن دسته از کشورهای منطقه است که با بیاعتنایی آشکار به اصول حسن همجواری و در نقض تعهدات بینالمللی خود تحت منشور ملل متحد، با در اختیار قرار دادن قلمرو، پایگاههای نظامی، حریم هوایی و زیرساختهای لجستیکی و اطلاعاتی خود، تجاوز را تسهیل و امکانپذیر کردند.
عراقچی افزود: در پی مساعی جمیله پاکستان و قطر، ایران و آمریکا در ۱۷ ژوئن تفاهمنامه اسلامآباد را امضا کردند. بر اساس بند پنجم این تفاهمنامه، ایران متعهد شد ترتیبات لازم را برای تسهیل تردد ایمن کشتیها فراهم کند.
وی گفت: ایران بلافاصله مذاکرات فنی با سلطنت عمان را با هدف اجرای این تعهد و بازگرداندن تردد دریایی به سطح پیش از جنگ آغاز کرد.طی دو هفته پس از اجرای تفاهمنامه، تردد دریایی به حدود ۶۰ درصد سطح پیش از جنگ بازگشت.
وزیر امور خارجه ادامه داد: با این حال، اقدامات یکجانبه بعدی آمریکا و اقدام نظامی این کشور، اجرای تفاهمنامه را نقض و متوقف کرد. آمریکا بهجای استفاده از سازوکار حلوفصل اختلافات پیشبینیشده در تفاهمنامه، به تجاوز نظامی متوسل شد. ایران درِ دیپلماسی را باز نگه داشته است. ایران طی دو سال گذشته بهطور مستمر و با حسن نیت در مذاکرات مشارکت کرده است.
وی گفت: با این حال، آمریکا در هر نوبت با سوءنیت پاسخ داده و بهجای دیپلماسی، به تجاوز نظامی متوسل شده است.این تجربیات، بیاعتمادی عمیقی نسبت به ازسرگیری مذاکرات بدون دریافت تضمینهای معتبر برای جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی ایجاد کرده است.
عراقچی تصریح کرد: از این رو، ایران موضع خود را بهروشنی اعلام کرده است. ایران از طریق قطر، یک برنامه مشخص هفتروزه را به آمریکا منتقل کرده است. در صورت فراهم شدن شرایط لازم، تنگه هرمز میتواند بازگشایی شود و تردد عادی دریایی ظرف هفت روز از سر گرفته شود.
وی افزود: اکنون انتخاب با آمریکا است. ایران اجبار، تهدید یا ارعاب را نمیپذیرد و تحت فشار از حقوق حاکمیتی خود صرفنظر نخواهد کرد. سازمان ملل متحد با هدف جلوگیری از جایگزین شدن «قانون جنگل» به جای حاکمیت حقوق بینالملل ایجاد شد. منشور ملل متحد اختیاری نیست. حاکمیت مشروط نیست. دیپلماسی به معنای تسلیم نیست. و صلح را نمیتوان از طریق تهدید به نابودی بنا کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با حضور در کنفرانس خبری درباره طرح هفتروزه بازگشایی تنگه هرمز در صورت پذیرش شروط ایران توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی روز جمعه سوم مهرماه با حضور در کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک اظهار داشت: مهلت هفتروزه از زمانی آغاز میشود که آمریکا این برنامه را بپذیرد. اگر این اتفاق فردا رخ دهد، اجرای برنامه از همان زمان آغاز خواهد شد.
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