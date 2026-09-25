به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو شامگاه جمعه در تجمع شبانه مردم منطقه آذر قم در محوطه امامزاده چهل‌اختران حضور یافت و ضمن گرامیداشت یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان، از همراهی مردم در صحنه‌های مختلف دفاع از کشور و نظام جمهوری اسلامی قدردانی کرد.



استاندار قم در این مراسم، حضور مستمر مردم منطقه آذر در تجمعات شبانه را مورد توجه قرار داد و از برگزارکنندگان و خادمان این برنامه‌ها که طی حدود هفت ماه گذشته به صورت داوطلبانه زمینه برگزاری این تجمعات را فراهم کرده‌اند، تشکر کرد.



وی حضور مردم را مایه دلگرمی مسئولان و رزمندگان دانست و آن را موجب ناامیدی دشمنان عنوان کرد و گفت: استمرار حضور مردم در صحنه، در شرایطی که کشور با تهدید و فشار مواجه است، از پشتوانه‌های مهم کشور به شمار می‌رود.



بهنام‌جو با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس، وحدت و یکپارچگی مردم و مسئولان را از عوامل مهم ایستادگی کشور در برابر تجاوز دشمن برشمرد و یادآور شد که ملت ایران در آن دوره با وجود دشواری‌ها و محدودیت‌های گسترده، با تکیه بر حضور مردم و انسجام ملی از کشور و تمامیت ارضی دفاع کرد.



استاندار قم با اشاره به جنگ‌های اخیر بر ضرورت حفظ همین انسجام در شرایط کنونی تأکید کرد و افزود: حضور مردم در صحنه و حفظ وحدت و یکپارچگی، پشتوانه مهمی برای کشور در برابر تهدیدها و فشارهاست.



وی همچنین به شهادت جمعی از فرماندهان و مسئولان نظام در جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: ساختارهای کشور به گونه‌ای شکل گرفته است که با وجود شهادت فرماندهان و مسئولان، روند دفاع و اداره کشور با سرعت ادامه یافته و پاسخ به حملات دشمن نیز بدون وقفه انجام شده است.



بهنام‌جو در بخش دیگری از سخنان خود، تداوم خدمت‌رسانی به مردم را ضروری دانست و تأکید کرد که شرایط جنگی نباید موجب توقف فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی استان شود.



وی بر ادامه اجرای طرح‌های مهم و اساسی قم تأکید کرد و گفت: با استفاده از راهکارهای مناسب باید پروژه‌های مختلف استان با جدیت دنبال شود تا شرایط موجود مانعی برای پیشبرد برنامه‌های عمرانی و اقتصادی نباشد.



استاندار قم پروژه‌های زیرساختی شهری، فاضلاب، راه، مدرسه‌سازی و ورزش را از جمله طرح‌هایی دانست که باید با همراهی مردم، تدبیر و برنامه‌ریزی دنبال شود.



وی افزود: مجموعه مدیریت استان تلاش می‌کند با وجود محدودیت منابع، میزان عملکرد و خدمت‌رسانی به مردم افزایش پیدا کند و اجرای پروژه‌های مهم استان با جدیت ادامه داشته باشد.



بهنام‌جو در پایان بار دیگر از همراهی مردم منطقه آذر و حضور آنان در تجمعات شبانه قدردانی کرد و حضور مردم را برای مسئولان و رزمندگان روحیه‌بخش دانست.

