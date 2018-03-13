استادیوم بزرگ بیرجند در معرض خطر تخریب/اعتبار نگهداری نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل افضل پور ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: خوشبختانه در سال جاری در زمینه مسابقات کشوری نسبت به سال گذشته ۸۸ درصد رشد داشته ایم.

وی با بیان اینکه طی سال ۹۶ در مسابقات منطقه ای ۲۲۵ درصد رشد داشته ایم، افزود: در مجموع در خصوص میزبانی مسابقات ۱۲۳ درصد پیشرفت داشته ایم.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اداره کل ورزش و جوانان استان در اعزام به مسابقات جهانی ۳۰۰ درصد رشد داشته است، گفت: طی سال ۹۶ در مسابقات بین المللی ۸ مدال را کسب کرده ایم و تعداد دعوت شدگان به تیم ملی نیز به ۴۳ نفر افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه تعداد خانه های ورزش روستایی تا این زمان تغییر چندانی نداشته است، عنوان کرد: اعتبارات بسیار خوبی از محل مالیات بر ارزش افزوده به استان ها تخصیص پیدا کرده است که در این راستا ۷۰ خانه ورزش روستایی به مبلغ هر کدام چهار میلیون تومان احداث خواهیم کرد.

افضل پور با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۷۰ باشگاه دارای مجوز در استان وجود دارد که نسبت به سال گذشته شش درصد افزایش داشته است، بیان کرد: در صدور اعتبار نامه های سازمان های مردم نهاد نیز ۱۰۰ درصد رشد داشته ایم.

ساخت خانه جوان در بیرجند

وی با اشاره به اقدامات بسیار خوب در حوزه جوانان، اظهار داشت: برگزاری دومین جشنواره تجلیل ازبرترین های اوقات فراغت، برگزاری مجمع انتخاباتی سمن های استان، برگزاری ۱۱۰ کارگاه تخصصی برای زوج های جوان و تجلیل از برگزیدگان جوان از جمله اقدامات انجام شده در حوزه جوانان است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با بیان اینکه خانه جوان شهرستان بیرجند با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیون تومان در حال ساخت است، افزود: برگزاری اولین مجمع خیرین جوانان و افزایش ۱۰۰ درصدی در سلسله نشست های جوانان با مسئولین استانی از دیگر اقدامات در حوزه جوانان طی یک سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۲۰ برنامه در حوزه جوانان به مناسبت دهه فجر در استان داشته ایم، گفت: طی سال ۹۴ حدود ۱۲۵ میلیون تومان برای سمن ها داشته ایم که این مبلغ به ۲۳۰ میلیون تومان در سال های ۹۵ و ۹۶ افزایش پیدا کرده است.

افضل پور با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۳۰ پروژه خیرین ورزش یار در استان وجود دارد که عمدتا مربوط به گودهای زورخانه ای است، عنوان کرد: اولین مجمع خیرین ورزش یار استان نیز امسال برگزار شده است که امیدواریم در سال های آینده این اقدام شایسته ادامه داشته باشد.

نیاز ۷۰ میلیارد تومانی پروژه های نیمه تمام استان

وی با اشاره به اینکه واگذاری زمین های ورزشی را سامان دهی کرده ایم، بیان کرد: خوشبختانه در سال جاری اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی در حوزه حقوقی رتبه برتر را کسب و در حوزه پژوهش جزء استان های برتر معرفی شده ایم.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با بیان اینکه بیش از ۸۰ پروژه نیمه تمام از سال ۸۵ در استان وجود دارد که به دلیل نبود اعتبار متوقف بوده است، اظهار داشت: مجموع پروژه های نیمه تمام استان ۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند.

وی ادامه داد: تعداد ۳۰ تا از پروژه های نیمه تمام استان که بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته در اولویت کار قرار گرفته است.

چشم انداز روشن برای ورزش استان در سال ۹۷

افضل پور با اشاره به اینکه درحال حاضر ۱۶۸ خانه ورزش روستایی در استان وجود دارد، افزود: خوشبختانه با توجه به حمایت هایی که از اداره کل ورزش و جوانان استان می شود در سال آینده چشم انداز بسیار خوبی در ورزش استان خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه متاسفانه اعتبار استانی و ملی برای نگهداری استادیوم غدیر وجود ندارد، گفت: نگهداری این استادیوم سالانه حدود ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد که اگر به آن توجه ای نشود، به تدریج تخریب خواهد شد.