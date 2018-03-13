کشف ۷۶۰ کیلو مواد غذایی فاسد در قروه

مسعود معتمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه باید برای کاهش آسیب های مراسم چهارشنبه سوری تدبیری اساسی اندیشید، اظهار داشت:افراد مسن، زنان باردار، بیماران و کودکان جزو آسیب پذیرترین گروه های انسانی در حوادث چهارشنبه سوری هستند.

به گفته وی در سال گذشته با وجود تدابیر مختلف و فرهنگ سازی در زمینه برپایی یک جشن ایمن حدود ۲۱ مصدوم به اورژانس شهرستان مراجعه کردند که از این تعداد ۹۵ درصد به صورت سرپایی درمان شده و ۵ درصد هم بستری شدند.

معتمدی از افزایش مصدومان سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ خبر داد و گفت:سال گذشته بیشترین موارد آسیبی توسط مواد محترقه معادل ۹۱ درصد بود که ۵ درصد آسیب آن به رهگذران رسید.

وی همچنین به مصدومیت ۸۶ درصدی مردان و ۱۴ درصدی زنان اشاره کرد و بیشترین گروه سنی آسیب دیده را ۵ تا ۱۹ سال که جزو محصلین بوده اند با ۷۰ درصد اعلام کرد.

معتمدی از مردم خواست که در این روز به فکر آرامش شهروندان و رعایت نکات ایمنی با برگزاری مراسم درست چهارشنبه سوری طبق سنت اصلی باشند.

رئیس مرکز بهداشت قروه در ادامه از اجرای طرح سلامت نوروزی از ۱۵ اسفند ماه سال جاری تا ۱۵ فروردین ۹۷ خبر داد و گفت: این طرح با هدف کنترل مواد غذایی و امنیت غذایی و رعایت استانداردهای بهداشتی در تعطیلات نوروز اجرا می شود.

معتمدی با بیان اینکه از مدت آغاز اجرای این طرح تا کنون ۷۰۰ مورد بازرسی صورت گرفته از کشف ۷۶۰ کیلو مواد غذایی تاریخ گذشته خبر داد.

به گفته وی مواد غذایی جمع آوری شده شامل انواع لبنیات، کنسرو، کمپوت، اسانس و رنگ های غیرمجاز، نوشابه و روغن بوده که بیشترین میزان مربوط به نوشابه به تعداد ۵۰۰ مورد و ۱۱۰ عدد روغن است.

گفته می شود در طول اجرای برنامه تلاش بر این است تمامی مراکز حداقل یک بار و مراکز حساس دو بار مورد بازرسی قرار گیرند.

معتمدی همچنین به اهمیت اجرای طرح سلامت نوروزی اشاره کرد و افزود: حرفه مواد غذایی پردرآمد بوده و قاچاق در این کار هم بسیار وجود دارد لذا کنترل صحیح با حساسیت خاص باید صورت گیرد.