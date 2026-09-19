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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۲۴

دولت صنعا: هرگونه تشدید تنش با پاسخ شدیدتر یمن روبه رو می‌شود

دولت صنعا: هرگونه تشدید تنش با پاسخ شدیدتر یمن روبه رو می‌شود

سخنگوی دولت یمن نسبت به هرگونه تشدید تنش از سوی عربستان هشدار داد و تأکید کرد که این حملات با پاسخ کوبنده تری از سوی صنعا روبه رو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «عمر البخیتی»، سخنگوی دولت تغییر و سازندگی در صنعا در گفت‌وگو با خبرگزاری «سبا» این کشور اعلام کرد که تشدید اقدامات عربستان علیه جمهوری یمن، به واکنشی قوی‌تر و شدیدتر از سوی یمن منجر خواهد شد.

وی در ادامه گفت: اقدام عربستان سعودی برای انجام انفجارهایی به منظور هدف قرار دادن غیرنظامیان در صنعا، پایتخت یمن بیانگر «رفتار وحشیانه» ریاض است.

البخیتی تأکید کرد: یمن در وارد کردن شدیدترین ضربه ها به دشمن برای آن که مانع از تشدید حملات شود، تردید نخواهد کرد.

کد مطلب 6952112

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