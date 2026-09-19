به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «عمر البخیتی»، سخنگوی دولت تغییر و سازندگی در صنعا در گفت‌وگو با خبرگزاری «سبا» این کشور اعلام کرد که تشدید اقدامات عربستان علیه جمهوری یمن، به واکنشی قوی‌تر و شدیدتر از سوی یمن منجر خواهد شد.

وی در ادامه گفت: اقدام عربستان سعودی برای انجام انفجارهایی به منظور هدف قرار دادن غیرنظامیان در صنعا، پایتخت یمن بیانگر «رفتار وحشیانه» ریاض است.

البخیتی تأکید کرد: یمن در وارد کردن شدیدترین ضربه ها به دشمن برای آن که مانع از تشدید حملات شود، تردید نخواهد کرد.