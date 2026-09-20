تجمع شبانه مردم گلستان به ایستگاه ۲۰۳ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تجمعات شبانه که طی شبهای متوالی در نقاط مختلف گلستان ادامه داشته است، در دویستوسومین شب نیز با حضور مردم در تمامی شهرهای استان دنبال شد.
حضور مردم در این برنامهها، جلوهای از تداوم همراهی و همبستگی شهروندان گلستانی است؛ حضوری که طی ۲۰۳ شب گذشته استمرار یافته و هر شب در شهرهای استان شاهد گردهمایی مردم بوده است.
مردم شهرهای گلستان در موج ۲۰۳ تجمعات شبانه حضور یافتند و بار دیگر بر استمرار این حرکت تأکید کردند.
دویستوسومین شب این تجمعات در گلستان، در حالی سپری شد که تداوم حضور مردم، به مهمترین ویژگی این برنامههای شبانه تبدیل شده است؛ روندی که با گذشت بیش از ۲۰۰ شب همچنان ادامه دارد.
موج ۲۰۳؛ روایتی از استمرار حضور
تداوم این تجمعات طی ۲۰۳ شب، بیش از هر چیز بر استمرار حضور مردم در کنار یکدیگر دلالت دارد؛ حضوری که در شهرهای مختلف استان با فضایی مردمی دنبال شده و هر شب روایت تازهای از همراهی شهروندان را شکل میدهد.
در این شب نیز مردم گلستان با حضور خود نشان دادند که پس از گذشت ۲۰۳ شب، این تجمعات همچنان در نقاط مختلف استان ادامه دارد و شهروندان حضور خود را حفظ کردهاند.
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