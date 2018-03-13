اعزام ۱۳۴۷ گروه جهادی به مناطق محروم کشور طی نوروز ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد عالی امروز سه شنبه در نشست هم اندیشی رسانه‌ای که در سالن جلسات سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه برگزار شد، گفت: سازمان ما درآمد و انتفاع مالی از خدماتی که انجام می دهد ندارد.

وی افزود: هم اکنون ۸ هزار و ۹۱۲ گروه جهادی در سراسر کشور شناسنامه دار شده اند و در نقاط مختلف کشور فعالیت دارند و بخشی از آنها نیز در کرمانشاه حضور دارند.

این مسئول تصریح کرد: این گروه ها خودجوش بوده و در یک گروه جهادی در کرمانشاه شاهد ثبت نام بیش از ۵۰۰ خانواده هستیم که نوروز را به مناطق زلزله زده بروند و فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه فلسفه کاری گروه های جهادی خودجوش بودنش است و ما فقط کار سازماندهی آنها را بر عهده داریم و باید کار گروه‌های جهادی به فرهنگ تبدیل شود.

عالی بر برجسته کردن اقدامات گروه های جهادی تاکید کرد و گفت: این اقدام باعث ترغیب مردم برای گرایش یافتن به سمت این گروه ها می شود.

مدیر فرهنگی بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه باید فضای خدمت را برای این گروه ها فراهم کنیم، گفت: برای ترغیب مردم باید جلوه های اجتماعی کار این گروه ها را برجسته کنیم.

وی از اعزام بیش از یک هزار و ۳۴۷ گروه جهادی برای اعزام به مناطق محروم سراسر کشور طی نوروز ۹۷ خبر داد و گفت: حجم زیادی از این اعزام‌ها که نزدیک به ۵۰۰ گروه است به مناطق زلزله زده و محروم استان کرمانشاه خواهد بود.

این مسئول با اشاره به ثبت نام ۵۰۰ خانواده برای فعالیت در یک گروه جهادی خاطرنشان کرد: قرار است هر کدام از این خانواده ها در کنار یک خانواده حضور پیدا کرده و به آنها خدمات رسانی کنند.

وی از ساخت ۶۰۰ خانه در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه برای تحت پوششین بهزیستی در این مناطق خبر داد و گفت: این خانه ها با حضور گروه های جهادی ساخته شده و کار ساخت این خانه ها از ۲۰ روز پیش آغاز شده است.

مدیر فرهنگی بسیج سازندگی کشور هزینه ساخت هر خانه را ۵۵ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: علاوه بر مشارکت رایگان افراد در قالب اردوهای جهادی، برای ساخت این خانه ها مبلغ ۱۰ میلیون تومان هم توسط بسیج سازندگی و به عنوان کمک بلاعوض پرداخت می شود.

وی از آغاز اعزام اردوهای جهادی نوروزی به سراسر کشور خبر داد و گفت: این اعزام ها از ۱۰ روز پیش آغاز شده و تا ۲۰ فروردین ۹۷ ادامه دارد.

عالی گفت: کسانی که مایل به خدمت رسانی به مردم مناطق محروم در قالب اردوهای جهادی دارند می توانند با مراجعه به پایگاه های مقاومت بسیج نسبت به ثبت نام اقدام کنند.