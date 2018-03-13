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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۲۳

چاووش اوغلو:

ترکیه از اس ۴۰۰ فقط برای دفاع از سرزمین خود استفاده می کند

ترکیه از اس ۴۰۰ فقط برای دفاع از سرزمین خود استفاده می کند

وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که ترکیه از سامانه اس ۴۰۰ فقط برای دفاع از قلمرو خود استفاده می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «مولود چاووش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه در سخنرانی در مرکز آموزش وزارت امور خارجه روسیه اظهار داشت که ترکیه از سیستم موشکی S-۴۰۰ در سوریه یا کشورهای دیگر استفاده نمی کند، و فقط برای حفاظت از قلمرو خود آن ها را به کار می برد.

چاووش اوغلو گفت: ما نمی توانیم از S-۴۰۰  در عملیات شاخه زیتون یا عملیات  های مشابه، استفاده کنیم و از آن فقط برای محافظت از سرزمین مان و  شهروندان ترکیه استفاده می کنیم.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش افزود: روابط میان ترکیه و روسیه جایگزین ارتباطات آنکارا با غرب نیست. روابط ما با غرب، یا روابط ما با ناتو و شاید در آینده، عضویت در اتحادیه اروپا به هیچ وجه جایگزین ما برای روابط ما با روسیه نیست.

کد مطلب 4251131

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