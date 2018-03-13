گلستان در بخش آموزش قرآن از روند رو به رشدی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد، عصر سه‌شنبه در چهارمین جلسه هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی امور قرآنی گلستان با موضوع «سبک زندگی قرآنی» با بیان اینکه قرآن کریم توسط خداوند برای هدایت بشر نازل‌شده است، اظهار کرد: امروز برای اینکه پرچم قرآن در شهر برافراشته نگه‌داشته شود نیازمند به همکاری و همراهی همه افراد است.

وی با اشاره به اینکه جامعه از سلایق مختلفی برخوردار است، افزود: همه سلایق باید در مدار قرآن در کنار یکدیگر حفظ شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: در بحث قرآنی گلستان از وضعیت خوبی برخوردار است اما باید تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تشکل‌های قرآنی ازجمله تشکل‌های پرسود جامعه به شمار می‌آید، تصریح کرد: ظرفیت‌های قابل‌توجهی در شهر و استان وجود دارند که همه آن‌ها را باید پای‌کار آورد.

ولی نژاد با بیان اینکه قابلیت‌های گلستان باید احیا شوند، اظهار کرد: در حوزه قرآنی استان رو به رشد است که این روند باید همچنان ادامه داشته باشد.

وی افزود: نباید تنها به ظرفیت‌های دولت و حاکمیت تمرکز کرد، هر کجایی که به ظرفیت‌های خیرین و مردم گره زدیم از ماندگاری بیشتری بر خوردار شدیم.