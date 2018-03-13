  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۴۹

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان:

گلستان در بخش آموزش قرآن از روند رو به رشدی برخوردار است

گلستان در بخش آموزش قرآن از روند رو به رشدی برخوردار است

گرگان- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان با بیان اینکه قابلیت‌های گلستان باید احیا شوند، گفت: گلستان در بخش آموزش قرآن رو به رشد است و این روند باید ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد، عصر سه‌شنبه در چهارمین جلسه هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی امور قرآنی گلستان با موضوع «سبک زندگی قرآنی» با بیان اینکه قرآن کریم توسط خداوند برای هدایت بشر نازل‌شده است، اظهار کرد: امروز برای اینکه پرچم قرآن در شهر برافراشته نگه‌داشته شود نیازمند به همکاری و همراهی همه افراد است.

وی با اشاره به اینکه جامعه از سلایق مختلفی برخوردار است، افزود: همه سلایق باید در مدار قرآن در کنار یکدیگر حفظ شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: در بحث قرآنی گلستان از وضعیت خوبی برخوردار است اما باید تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تشکل‌های قرآنی ازجمله تشکل‌های پرسود جامعه به شمار می‌آید، تصریح کرد: ظرفیت‌های قابل‌توجهی در شهر و استان وجود دارند که همه آن‌ها را باید پای‌کار آورد.

ولی نژاد با بیان اینکه قابلیت‌های گلستان باید احیا شوند، اظهار کرد: در حوزه قرآنی استان رو به رشد است که این روند باید همچنان ادامه داشته باشد.

وی افزود: نباید تنها به ظرفیت‌های دولت و حاکمیت تمرکز کرد، هر کجایی که به ظرفیت‌های خیرین و مردم گره زدیم از ماندگاری بیشتری بر خوردار شدیم.

کد مطلب 4251257

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها