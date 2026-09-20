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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۴۵

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

محمد قاسمی به فینال مسابقات شنا ۱۰۰ متر آزاد نرسید

محمد قاسمی به فینال مسابقات شنا ۱۰۰ متر آزاد نرسید

محمد قاسمی در مرحله مقدماتی مسابقات شنا ماده ۱۰۰ متر آزاد مردان به آب زد و از صعود به فینال بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی نماینده شنا ایران در مسابقات ماده ۱۰۰ متر آزاد بازی های آسیایی، امروز در دسته چهارم و خط صفر رقابت کرد و زمان ۵۱ ثانیه و ۸۶ صدم ثانیه را به ثبت رساند.

با توجه به نتایج ثبت‌شده در مرحله مقدماتی، قاسمی موفق به قرار گرفتن در جمع فینالیست‌های این ماده نشد و به این ترتیب رقابت او در ۱۰۰ متر آزاد بازی‌های آسیایی به پایان رسید.

مسابقات شنا در بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا در مرکز آبی توکیو برگزار می‌شود.

کد مطلب 6952132

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