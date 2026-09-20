به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی نماینده شنا ایران در مسابقات ماده ۱۰۰ متر آزاد بازی های آسیایی، امروز در دسته چهارم و خط صفر رقابت کرد و زمان ۵۱ ثانیه و ۸۶ صدم ثانیه را به ثبت رساند.
با توجه به نتایج ثبتشده در مرحله مقدماتی، قاسمی موفق به قرار گرفتن در جمع فینالیستهای این ماده نشد و به این ترتیب رقابت او در ۱۰۰ متر آزاد بازیهای آسیایی به پایان رسید.
مسابقات شنا در بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا در مرکز آبی توکیو برگزار میشود.
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا
محمد قاسمی به فینال مسابقات شنا ۱۰۰ متر آزاد نرسید
محمد قاسمی در مرحله مقدماتی مسابقات شنا ماده ۱۰۰ متر آزاد مردان به آب زد و از صعود به فینال بازماند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی نماینده شنا ایران در مسابقات ماده ۱۰۰ متر آزاد بازی های آسیایی، امروز در دسته چهارم و خط صفر رقابت کرد و زمان ۵۱ ثانیه و ۸۶ صدم ثانیه را به ثبت رساند.
کد مطلب 6952132
نظر شما