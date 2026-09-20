به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی های آسیایی پس از برگزاری مراسم افتتاحیه از امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور) به صورت رسمی به میزبانی ژاپن و در آیچی و ناگویا آغاز شد و تا ۱۲ مهر ادامه خواهد داشت.

کاروان ورزش ایران که پیش از این در بسکتبال و فوتبال دیدارهای خود را به صورت رسمی آغاز کرده بود، امروز و در نخستین روز رسمی بازی های آسیایی در ۱۱ رشته نماینده خواهد داشت.

در ادامه نتیجه عملکرد نمایندگان ورزش ایران در نخستین روز رسمی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ را می خوانید:

صدرنشینی تیم ملی تنیس روی میز با ۲ برد

رقابت های تنیس روی میز با دیدارهای تیمی آغاز شد. در این بخش، تیم ملی ایران نخستین دیدار خود را برابر پاکستان برگزار کرد و موفق به شکست ۳ بر صفر این تیم شد. ملی پوشان ایران در دومین دیدار که جدالی برای صدرنشینی بود هم با همین نتیجه پیروز شدند و صدرنشین گروه خود شدند.

پینگ پنگ بازان صاحب ۲ برد ارزشمند شدند

نماینده ووشو ایران سیزدهم شد

ابوالفضل قره‌باغی در مسابقات ووشو برای اجرای فرم «چانگ‌چوان» به روی تالوفیلد رفت و با ایستادن در رتبه سیزدهم به کار خود پایان داد. همچنین امروز اما در رقابت های بخش ساندا سوگند سینکایی در اولین مبارزه خود «آپارنا» از هند را در وزن ۵۲- کیلوگرم شکست داد، عرفان محرمی در وزن ۷۰- کیلوگرم در مبارزه نخست خود «چئونگ یات‌لام» از هنگ‌کنگ را از پیش رو برداشت و سهیل موسوی در وزن ۷۵- برابر «بالیان ویکرانت» از هند صاحب برتری شد.

آغاز مدال آوری ایران با برنز تیم ملی بسکتبال

تیم ملی بسکتبال در دیدار رده بندی مقابل چین با نتیجه ۷۹ بر ۷۰ پیروز شد و مدال برنز این دوره بازی ها را از آن خود کرد، این اولین مدال کاروان ورزش ایران در این دوره بازی های آسیایی به حساب می آید.

تیم ملی بسکتبال با کسب مدال برنز اولین مدال کاروان ایران را به ارمغان آورد

حذف هر سه فایتر ایران

مسابقات ترکیبی رزمی، (MMA) با حضور سه نماینده ایران برگزار شد که طی آن آرزو سلیمی در وزن ۶۰- کیلوگرم، امیر قائدی فر و افشین سلیمی در وزن ۶۵- کیلوگرم با شکست برابر حریفان خود از دور مسابقات تکنار رفتند. تنها پیروزی سه ملی پوش ایران را سلیمی مقابل «محمد السامی» از یمن به دست آورد.

تیم فوتبال امید نبرد اما صدر نشین ماند



تیم فوتبال امید ایران در دومین بازی مرحله گروهی خود صبح امروز مقابل چین قرار گرفت و دو تیم به نتیجه تساوی رسیدند. با کسب یک امتیاز این بازی هر دو تیم ۴ امتیازی شدند و به دلیل تفاضل گل بهتر ایران در جدول گروه B صدرنشین ماند.

ساحلی بازان والیبال با برد آغاز کردند



تیم ملی والیبال ساحلی «ب» ایران (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) نخستین دیدار خود را برابر مالدیو برگزار کرد ‌موفق به شکست ۲ بر صفر این تیم شد. این تیم سه شنبه با بنگلادش دیدار می کند.

پاکستان در اولین دیدار تیمی مغلوب ایران شد

تیراندازان ایران به فینال ۱۰ متر نرسیدند

در روز نخست مسابقات تیراندازی و در تفنگ ۱۰ متر، شرمینه چهل امیرانی با ۶۲۸ امتیاز در رده هفدهم ایستاد، نجمه خدمتی با ۶۲۶/۸ امتیاز بیست و یکم شد و فاطمه امینی با ۶۲۲/۶ امتیاز در جایگاه سی و چهارم قرار گرفت. بدین ترتیب هیچ یک از نمایندگان ایران به فینال این ماده نرسیدند. در مجموع تیمی، تیم ایران با ۱۸۷۷/۴ امتیاز در بین ۱۵ تیم در جایگاه هفتم ایستاد.

مدال برنز از دست دختر کاتا ایران افتاد

فاطمه صادقی نماینده کاتا زنان ایران در مسابقات کاراته، ابتدا مونسیچا ساکولراتاناتارا از تایلند را ۵ بر صفر شکست داد، اما در ادامه با همین نتیجه مقابل گریس لایو، از هنگ‌کنگ مغلوب شد. با راهیابی این کاتارو به فینال بازی‌های آسیایی، فاطمه صادقی به جدول شانس‌مجدد رفت تا برای کسب مدال برنز به مبارزاتش ادامه می دهد اما در این مرحله برابر چین‌هوی شوان از چین تایپه با نتیجه چهار بر یک باخت و از کسب مدال بازماند.

فاطمه صادقی از کسب مدال برنز در کاتا بازماند

هومر عباسی به فینال ۱۰۰ متر کرال پشت نرسید

در جریان مسابقات شنا و در ۱۰۰ متر کرال پشت، هومر عباسی در دسته دوم و خط یک به رقابت پرداخت و زمان ۵۶:۶۲ را به ثبت رساند. با توجه به نتایج مرحله مقدماتی، هومر عباسی با وجود اینکه پنجاه متر ابتدایی را به عنوان یکی از پیشتازان سپری کرد در نهایت موفق به قرار گرفتن در جمع فینالیست‌ها نشد و با قرار گرفتن در رده پانزدهم مرحله‌ مقدماتی، به کار خود پایان داد.

هومر عباسی به فینال ۱۰۰ متر کرال پشت نرسید

دختر رکابزن ایران در تایم تریل سیزدهم شد

در جریان رقابت های دوچرخه سواری و در تایم‌تریل انفرادی زنان ماندانا دهقان با حریفانش رقابت کرد. مسیر رکاب زدن زنان ۲۴ کیلومتر بود و ماندانا دهقان این مسیر کوهستانی را ۴۱ دقیقه و ۵ ثانیه در رکاب زد و در نهایت در جایگاه سیزدهم قرار گرفت.

روشن شدن اولین چراغ سبز کاروان ایران توسط ورزشکار MMA

در چارچوب رقابت های MMA، افشین سلیمی ملی‌پوش وزن منهای ۶۵ کیلوگرم ایران در نخستین مبارزه خود در بخش مبارزات سنتی با محمد الساما از بحرین دیدار کرد و در هر دو راند با رای قاطع داوران برنده شد. سلیمی با این پیروزی به یک چهارم نهایی رسید و در مبارزه بعد با عادیلوف سانژار از قزاقستان مبارزه خواهد کرد.

محمد قاسمی به فینال مسابقات شنا ۱۰۰ متر آزاد نرسید

محمد قاسمی نماینده شنا ایران در مسابقات ماده ۱۰۰ متر آزاد، در دسته چهارم و خط صفر رقابت کرد و زمان ۵۱ ثانیه و ۸۶ صدم ثانیه را به ثبت رساند. با توجه به نتایج ثبت‌شده در مرحله مقدماتی، قاسمی موفق به قرار گرفتن در جمع فینالیست‌های این ماده نشد و به این ترتیب رقابت او در ۱۰۰ متر آزاد بازی‌های آسیایی به پایان رسید.

محمد قاسمی نتوانست به فینال ۱۰۰ متر ازاد راه یابد

پایان کار ووشو کار ۲۰ ساله ایران در بخش تالو

در رقابت های ووشو بازی های آسیایی و در بخش تالو، ابوالفضل قره باغی ووشوکار ۲۰ ساله کشورمان در فرم چانگ چوان که نمایندگان ۲۱ کشور حضور داشتنند، صاحب امتیاز ۹، ۵۹۳ شد و اینگونه به کار خود خاتمه داد.

در این فرم دو نماینده از ماکائو اول و دوم و نماینده ای از کشور اندونزی سوم شدند.

پایان کار ووشو کار ۲۰ ساله ایران در بخش تالو

پایان کار نماینده ایران در رشته ترای‌اتلون‌ با جایگاه بیست و یکم

فرید هادی پور نماینده ایران در رشته ترای‌اتلون اولین نماینده ایران در روز نخست بازی های اسیایی بود که در بخش انفرادی به رقابت با حریفانش پرداخت. در رقابت‌های انفرادی مردان بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ به رقابت پرداخت. ورزشکاران شرکت کننده در این بخش مسیر رقابتی شامل ۷۵۰ متر شنا، حدود ۲۰ کیلومتر دوچرخه‌سواری و ۵ کیلومتر دو را پشت سر گذاشتند و در پایان هادی پور با ثبت زمان ۵۶ دقیقه و ۱۸ ثانیه در جایگاه بیست‌ویکم قرار گرفت.

فرید هادی پور در تری اتلون بیست و یکم شد

ادامه دارد ...