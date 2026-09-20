راهکاری برای کاهش درد عصبی ناشی از دیابت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که تحریک نخاع باعث کاهش درد و بهبود حس در بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی شده است.
نوروپاتی دیابتی زمانی رخ میدهد که سطح بالای قند خون به سیستم عصبی فرد آسیب میرساند و موجب درد مزمن، بیحسی و از دست دادن حس، بهویژه در پاها و ساق پا میشود.
محققان خاطرنشان کردند که با پیشرفت آسیب عصبی، بیماران ممکن است دچار مشکلاتی در حفظ تعادل، زخم پا و افزایش خطر قطع عضو شوند.
دکتر «رابرت هرلی»، محقق ارشد این مطالعه و استاد طب درد و بیهوشی در دانشکده پزشکی دانشگاه ویک فارست در کارولینای شمالی، در یک بیانیه خبری گفت: «افراد مبتلا به نوروپاتی دیابتی دردناک، اغلب با وجود مصرف دارو و سایر روشهای درمانی، همچنان با این مشکل دستوپنج نرم میکنند.»
در این مطالعه، محققان بررسی کردند که آیا کاشت دستگاهی در نخاع میتواند برخی از این علائم را تسکین دهد یا خیر.
در این روش، سیمهای الکتریکی نازکی با جراحی در نزدیکی نخاع کاشته میشوند و یک مولد پالس کوچک نیز زیر پوست قرار میگیرد. این دستگاه پالسهای الکتریکی ساطع میکند که نحوه انتقال سیگنالهای درد به مغز را تغییر میدهند.
تیم تحقیق ۹۱ فرد بزرگسال مبتلا به دیابت و نوروپاتی دیابتی دردناک و مقاوم به درمان را از ۱۳ بیمارستان در سراسر ایالات متحده انتخاب کردند و نیمی از آنها را برای دریافت ایمپلنت (کاشت) نخاعی در نظر گرفتند.
وضعیت بیماران به مدت شش ماه تحت پایش قرار گرفت تا میزان درد، عملکرد حسی، کیفیت خواب، کیفیت زندگی و سایر پیامدهای سلامتی آنها ارزیابی شود.
نتایج این مطالعه نشان داد که نزدیک به ۸۰ درصد از افرادی که تحت تحریک نخاع قرار گرفتند، شاهد کاهش حداقل ۵۰ درصدی درد در اندامهای تحتانی خود بودند؛ این در حالی است که تنها ۴ درصد از بیمارانی که درمانهای معمول نوروپاتی دیابتی را دریافت کرده بودند، چنین کاهشی را تجربه کردند.
به گفته محققان، در میان کسانی که ایمپلنت دائمی دریافت کردند، ۹۳ درصد پس از شش ماه به کاهش حداقل ۵۰ درصدی درد دست یافتند.
همچنین بیش از نیمی (۵۵ درصد) از بیمارانی که ایمپلنت دریافت کرده بودند، در مقایسه با ۲۵ درصد از افرادی که درمان معمول را داشتند، بهبود قابلتوجهی را در توانایی تشخیص لمس، دما، لرزش و موقعیت بدن تجربه کردند. محققان افزودند بیمارانی که تحریک نخاع را دریافت کردند، بهبودهایی را نیز در کیفیت زندگی و خواب خود گزارش دادند.
هرلی گفت: «بسیاری از شرکتکنندگان تسکین قابلتوجه درد و بهبود عملکرد حسی را تجربه کردند؛ تغییراتی که ممکن است به آنها کمک کند تا فعالیتهای روزمره خود را با ایمنی و راحتی بیشتری انجام دهند.»
بیوپسیهای پوست به طور متوسط ۵۶٪ افزایش در تراکم فیبر عصبی در ساق پای پایینی بیمارانی که تحریک نخاع دریافت میکردند، نشان داد. هیچ تغییر قابل توجهی در بین بیمارانی که طبق روال عادی درمان میشدند، رخ نداد.
هرلی گفت: «بر اساس تحقیقات قبلی، انتظار میرفت که درد تسکین یابد، اما بهبودهای عینی در معیارهای حسی و تراکم فیبر عصبی دلگرمکننده بود. این یافتهها نشان میدهد که ممکن است اثراتی فراتر از کنترل علائم وجود داشته باشد، اگرچه برای تعیین اینکه آیا این تغییرات ادامه دارند و چه معنایی برای بیماران دارند، به پیگیری طولانیتری نیاز داریم.»
محققان گفتند که بیماران تا یک سال تحت نظر خواهند بود تا مشخص شود که آیا این بهبودها ادامه دارند یا خیر. مطالعات آینده بر تجزیه و تحلیل چگونگی عملکرد تحریک نخاع برای مقابله با نوروپاتی دیابتی متمرکز خواهد بود.
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