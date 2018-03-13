  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۲۱:۱۵

حوادث چهارشنبه آخر سال /

۳۳ نفر در استان کرمانشاه مصدوم شدند/ مصدومیت ۵ زن

۳۳ نفر در استان کرمانشاه مصدوم شدند/ مصدومیت ۵ زن

کرمانشاه- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گفت: شمار مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال در استان کرمانشاه به ۳۳ نفر رسید.

صائب مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شمار مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال در استان کرمانشاه به ۳۳ نفر رسید.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گفت: ۸ مصدوم بستری شدند و ۱۶ مصدوم نیز به صورت سرپایی درمان شدند. 

وی با اشاره به یک مورد قطع عضو در حوادث چهارشنبه آخر سال در کرمانشاه، افزود: ۷ مصدوم تحت نظر هستند.

وی آمار مصدومان شهر کرمانشاه را ۳۰ نفر اعلام کرد و گفت: دو نفر از مصدومان مربوط به شهرستان کنگاور و یک نفر مربوط به سنقر و کلیایی هستند.

وی با اشاره به اینکه ۲ مصدوم با آمبولانس اورزانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند، افزود: ۲۸ نفر از مصدومان استان کرمانشاه مرد و ۵ نفر زن هستند.

کد مطلب 4251361

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه